Финансовые новости
- |
- 29.07.20
- |
- 00:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Мошенники обещают жертвам деньги за майнинг криптовалюты
15:56 28.07.2020 |
ИБ-специалисты предупредили об увеличении количества мошеннических web-сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты «комиссии». Злоумышленники обманывают пользователей, желающих заработать на майнинге криптовалюты через браузер. В рамках мошеннической схемы преступники вымогают денежные средства за «верификацию учетной записи» для вывода денег.
По словам экспертов из компании Qrator Labs, мошенники обещают пользователям до 20 тыс. руб. в час за сдачу в аренду неиспользуемых мощностей их устройств для майнинга криптовалюты в браузере. Для того чтобы получить денежное вознаграждение, жертве предлагается оплатить верификацию.
В систему встроен специальный счетчик заработанных пользователем денег, и вывести их якобы можно, начиная от 10 тыс. руб. Как отметили специалисты, злоумышленники пока что списывают только 400 руб. за верификацию, однако в дальнейшем могут похищать деньги со счетов пользователей, имея на руках данные их банковских карт.
Для осуществления мошеннических действий преступники используют небольшие и малоизвестные платежные системы, поскольку они не обладают современными средствами защиты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Декорация мира от Путина Зеленскому
|Зачем Зеленский создал ВГА в Лисичанске и Северодонецке накануне выборов
|Обстрелы во время «тишины»: Когда Зеленский признает, что его идея провалилась
|Коронакризис побудил украинцев активнее инвестировать в недвижимость. Что выбирают
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Мошенники обещают жертвам деньги за майнинг криптовалюты
|У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве
|Renault пересадит на электромобили целый город
|Клиенты в США получили от VW свыше 9,5 млрд долларов из-за «дизельгейта»
|Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС
|Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5
Это интересно
|Новый Mercedes-Benz S-Class получит фронтальные подушки для задних пассажиров
|Android опередил iOS по преданности пользователей
|США готовы платить странам, которые откажутся от оборудования Huawei
|В США представлен проект «квантового» Интернета
|Стив Возняк подал в суд на YouTube из-за фейковых раздач биткоинов от его имени
|Бывший дизайнер Jaguar улучшил Aston Martin Vanquish
|Мировые расходы на кибербезопасность в этом году превысят $43 миллиарда