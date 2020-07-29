Мошенники обещают жертвам деньги за майнинг криптовалюты

ИБ-специалисты предупредили об увеличении количества мошеннических web-сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты «комиссии». Злоумышленники обманывают пользователей, желающих заработать на майнинге криптовалюты через браузер. В рамках мошеннической схемы преступники вымогают денежные средства за «верификацию учетной записи» для вывода денег.

По словам экспертов из компании Qrator Labs, мошенники обещают пользователям до 20 тыс. руб. в час за сдачу в аренду неиспользуемых мощностей их устройств для майнинга криптовалюты в браузере. Для того чтобы получить денежное вознаграждение, жертве предлагается оплатить верификацию.

В систему встроен специальный счетчик заработанных пользователем денег, и вывести их якобы можно, начиная от 10 тыс. руб. Как отметили специалисты, злоумышленники пока что списывают только 400 руб. за верификацию, однако в дальнейшем могут похищать деньги со счетов пользователей, имея на руках данные их банковских карт.

Для осуществления мошеннических действий преступники используют небольшие и малоизвестные платежные системы, поскольку они не обладают современными средствами защиты.







