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Полиция установила причастных к сливу данных миллионов пользователей Telegram в даркнет
14:21 25.06.2020 |
По факту утечки и распространения информации о персональных данных украинцев из анонимных Тelegram-каналов уже подтверждена преступная деятельность 25 человек, один человек задержан.
Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.
«За последние полтора месяца была осуществлена подготовка очень масштабной спецоперации "Дата" с привлечением более 400 представителей Киберполиции, Нацполиции и СБУ. Сама реализация операции происходила в течение десяти дней в 10 регионах Украины. Большое количество людей создало большое количество Тelegram-каналов с помощью которых преступным путем завладело средствами граждан. Поэтому по результатам проведения спецоперации было открыто 34 уголовных дела и проведено 36 обысков. Подтверждена преступная деятельность 25 человек, восьми лицам были объявлены сообщения о подозрении и задержан один человек", - заявил Гончаров.
Он также добавил, что по результатам указанной операции были изъяты из незаконного оборота копии 30 баз данных, среди которых есть данные государственных реестров.
По словам замминистра внутренних дел, хакеры получили незаконный доступ к базам данных страховых компаний, частных и государственных банков, логистических компаний и других госорганов.
"Большая доля данных украдена из частных структур", - подчеркнул Гончаров.
По его словам, за предоставление такой информации хакеры просили от 1000 грн за отдельную часть информации и до 10 тыс. долл. за получение полной базы данных.
Как сообщал УНИАН, в мае в интернете появилcя Telegram-канал, который распространял персональные данные граждан Украины. В частности, в сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений. Также активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения «Дія».
12 мая 2020 года Министерство цифровой трансформации опровергло слухи о «сливе» персональных данных с мобильного приложения для оцифрованных документов «Дія».
24 июня 2020 года в интернете опубликовали базу данных с номерами телефонов и уникальными идентификаторами миллионов пользователей Telegram.
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