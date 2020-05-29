Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин

Жителю Нью-Йорка Виталию Антоненко грозит 20 лет тюрьмы и крупный штраф за ряд преступлений с использованием биткоина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры США.

Антоненко обвиняется в серии киберпреступлений с целью кражи сведений о банковских картах. По версии следствия, похищенные данные он вместе с сообщниками продавал в даркнете. Заработанные деньги, предположительно, отмывал с помощью биткоина.

Его задержали в прошлом году в Международном аэропорте имени Джона Кеннеди сразу после прибытия из Украины. Агенты под прикрытием смогли связать Антоненко с двумя биткоин-кошельками, через которые прошло $94 млн. В момент ареста на обоих кошельках находилось более $140 000 в BTC.

На этой неделе прокуратура Бостона выдвинула обвинения, согласно которым Антоненко могут приговорить к 20 годам тюрьмы и штрафу до $500 000.

В прошлом году адвокаты Антоненко запросили психиатрическую экспертизу для своего клиента. По их словам, у молодого человека наблюдались проблемы с коммуникацией. Они также предположили, что их подзащитный втайне работает на ЦРУ.