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Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин
08:19 29.05.2020 |
Жителю Нью-Йорка Виталию Антоненко грозит 20 лет тюрьмы и крупный штраф за ряд преступлений с использованием биткоина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры США.
Антоненко обвиняется в серии киберпреступлений с целью кражи сведений о банковских картах. По версии следствия, похищенные данные он вместе с сообщниками продавал в даркнете. Заработанные деньги, предположительно, отмывал с помощью биткоина.
Его задержали в прошлом году в Международном аэропорте имени Джона Кеннеди сразу после прибытия из Украины. Агенты под прикрытием смогли связать Антоненко с двумя биткоин-кошельками, через которые прошло $94 млн. В момент ареста на обоих кошельках находилось более $140 000 в BTC.
На этой неделе прокуратура Бостона выдвинула обвинения, согласно которым Антоненко могут приговорить к 20 годам тюрьмы и штрафу до $500 000.
В прошлом году адвокаты Антоненко запросили психиатрическую экспертизу для своего клиента. По их словам, у молодого человека наблюдались проблемы с коммуникацией. Они также предположили, что их подзащитный втайне работает на ЦРУ.
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