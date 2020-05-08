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Нацкомиссия обнаружила пирамиду B2B Jewelery спустя полтора месяца после остановки выплат
13:30 08.05.2020 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает потребителей финансовых услуг об опасности инвестирования в проект B2B Jewelery, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.
Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте НКЦБФР в пятницу, 8 мая, спустя полтора месяца после того, как организатор финансовой пирамиды B2B Jewelery объявил о прекращении выплат вкладчикам, передает БизнесЦензор.
Регулятор обращает внимание, что на подарочных сертификатах, которые реализовал проект, отсутствуют какие-либо реквизиты, а непосредственно B2B Jewelery не является названием конкретного юрлица, следовательно, отсутствуют ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан.
Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelery осуществляются в наличной форме, не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта.
"НКЦБФР видит в действиях проекта B2B Jewelery грубое нарушение требований действующего законодательства... Необходимо отметить, что соответствующую деятельность по привлечению средств населения и выплате процентов прибыли в соответствии с законодательством Украины могут осуществлять исключительно банки и финансовые компании, зарегистрированные на территории Украины, имеющие соответствующие лицензии", - признали в НКЦБФР.
В Нацкомиссии отметили, что после введения на территории Украины карантинных ограничений, согласно информации из общедоступных источников, проект B2B Jewelry остановил выплаты по реализованным подарочным сертификатам и начал предлагать инвестировать средства в цифровые активы - "токены B2BT", которые, по мнению НКЦБФР несут те же угрозы потери средств инвесторами, что и сомнительные подарочные сертификаты проекта.
"НКЦБФР уже сообщила правоохранительные органы о нарушениях законодательства со стороны проекта B2B Jewelry и его социальной опасности", - сказано в сообщении.
Комиссия отмечает, что из-за отсутствия информации в отношении лиц, ответственных за выполнение обязательств, взятых на себя проектом B2B Jewelry перед инвесторами по вышеуказанным сертификатами, такое инвестирование создает значительные риски потери инвестированных средств для инвесторов.
"В связи с отсутствием идентификации и полномочия по установлению такой идентификации, НКЦБФР не может осуществить административные меры надлежащего реагирования по B2B Jewelry", - заявили в НКЦБФР.
Как сообщалось, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.
Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.
Как сообщалось, проект B2B Jewelry имеет все признаки финансовой пирамиды.
В начале марта журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.
По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.
Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.
По данным Генпрокуратуры и Налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.
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