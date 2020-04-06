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SEC обвинила супружескую пару в мошенничестве с токенами, обеспеченными водой
12:56 06.04.2020 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения супружеской паре из Техаса в обмане «сотен людей» посредством нескольких мошеннических инвестиционных предложений.
По информации SEC, бывший пастор Ларри Доннел Леонард и его супруга Шувана Леонард привлекли почти полмиллиона долларов от 500 инвесторов через свои компании Teshuater и Teshua Business Group.
Поначалу супружеская пара продавала поддельные акционерные сертификаты компании по производству щелочной воды Teshuater. Затем они предприняли попытку провести токенсейл на $20 млн монеты TeshuaCoin, якобы обеспеченной продуктами Teshuater.
После этого Ларри Леонард привлек средства на несуществующий бизнес по добыче биткоина, пообещав инвесторам «запредельно высокую доходность». Полученные деньги Леонард направил в спекулятивную торговлю опционами.
Также, согласно SEC, при сборе средств Леонарды делали упор в основном на афроамериканских инвесторов.
Ведомство обвиняет супружескую пару в нарушении законодательства о ценных бумагах и мошенничестве, просит суд взыскать с них привлеченные средства и наложить штраф.
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