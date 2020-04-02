Украинские преступники дублировали SIM-карты с целью хищения средств

Сотрудники киберполиции Украины разоблачили преступную группировку, участники которой организовали преступную схему по дублированию SIM-карт с целью хищения денежных средств. Преступная группа действовала с августа 2018 года, в ее состав входили трое жителей Кривого Рога.

Злоумышленники осуществляли деактивацию SIM-карт мобильной связи, являвшихся финансовыми номерами жертв. Преступники перевыпускали SIM-карту у мобильного оператора и таким образом получали доступ к SMS-сообщениям, страницам социальных сетей и мессенджерам жертвы, меняли пароль к online-банкингу и распоряжались средствами - присваивали деньги и оформляли кредиты. По предварительным данным, преступникам удалось заработать почти 1,5 млн гривен.

Как установило следствие, сведения о персональных данных клиентов, а также о лицах, которые постоянно держали на счетах значительную сумму средств, злоумышленники получали через коррупционные связи в банковских учреждениях.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, более тысячи SIM-карт, карт-холдеры, флэш-накопители, жесткий диск, банковские карты, черновые записи и паспорта граждан Украины с признаками подделки, выданные на имена других лиц.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.28 (совершение преступления организованной группой), ст.185 (кража), ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Всем участниками группы сообщено о подозрении, а материалы дела направлены в суд.

