Миллиардер подал в суд на Facebook из-за криптовалютного скама

Миллиардер из Катара и бывший муж известной американской певицы Джанет Джексон Виссам аль-Мана подал в суд на Facebook, обвинив социальную сеть в том, что она своевременно не отреагировала на рекламу мошеннического криптовалютного проекта с использованием его фотографии. Об этом пишет The Times.

Исковое заявление было подано в Высокий суд Дублина на прошлой неделе. Согласно документам, Facebook обвиняется в нанесении ущерба репутации миллиардера, злоумышленном обмане и вводящей в заблуждение рекламе.

Обвинение строится на факте использования фотографии Виссама аль-Мана в рекламе неназываемого проекта, который, по мнению миллиардера и его адвокатов, является мошеннической схемой с использованием криптовалют.

Как отмечается, сам аль-Мана, хотя ранее и состоял в браке с американской поп-звездой Джанет Джексон, крайне редко появляется на публике и не имеет аккаунтов в социальных сетях.

Это, в свою очередь, делает его уязвимым для мошенников, так как возможности публично ответить на их действия у миллиардера нет.

Отметим, что в прошлом году в схожей ситуации оказался медиа-магнат и миллиардер из Нидерландов Джон де Мол. Изображение создателя шоу The Big Brother также было использовано в рекламе одной из финансовых схем с использованием криптовалют, участники которой потеряли более 1,7 млн евро. Обратившись в суд, де Мол тогда добился от Facebook снятия со своих страниц рекламы мошенников.



