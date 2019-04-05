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Два студента обманули Apple почти на $1 млн, используя политику возврата iPhone
18:33 05.04.2019 |
Два студента из Китая, обучающиеся в колледже в Орегоне, обвиняются в мошенничестве. Как сообщает ресурс The Oregonian, им грозит уголовное преследование в связи с тем, что они незаконно получили от Apple почти $1 млн, воспользовавшись пробелами в политике возврата компании.
Начиная с 2017 года двое подозреваемых якобы контрабандным способом ввезли в США из Китая тысячи контрафактных смартфонов iPhone, которые затем отправляли в службу поддержки Apple для ремонта или замены, утверждая, что поддельные устройства не включатся.
Во многих случаях Apple заменяла контрафактные устройства на настоящие iPhone, что в итоге вылилось для компании в убытки в размере около $895 800.
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