Мошенники от имени главы Нацкомфинуслуг терроризируют учреждения

1 ноября неустановленные лица от имени председателя Нацкомфинуслуг (НКФУ) Игоря Пашко обращались к финансовым учреждениям, которые находятся под государственным надзором Комиссии, с просьбой перезвонить на номер оператора мобильной связи, в том числе с использованием месседжера, который якобы принадлежит главе Нацкомфинуслуг. Об этом заявила пресс-служба НКФУ.

"Нацкомфинуслуг официально сообщает, что председатель Игорь Пашко не имеет никакого отношения к таким звонкам.

Обращение Председателя и членов Нацкомфинуслуг осуществляется в письменной форме в соответствии с утвержденными Положениями.

По данному факту Председатель Нацкомфинуслуг Пашко Игорь Владимирович и работники Нацкомфинуслуг обратились с соответствующими заявлениями в Национальную полицию Украины", - говорится в сообщении.

При поступлении требований, которые направлены на получение средств, или выдвижение других незаконных требований к субъектам хозяйствования, от имени руководства или работников Нацкомфинуслуг НКФУ просит немедленно сообщать о таких случаях мошенничества по номеру (044) 590-57-16 (линия для сообщения о коррупции) или в правоохранительные органы Украины.