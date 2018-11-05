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Мошенники от имени главы Нацкомфинуслуг терроризируют учреждения
14:06 05.11.2018 |
1 ноября неустановленные лица от имени председателя Нацкомфинуслуг (НКФУ) Игоря Пашко обращались к финансовым учреждениям, которые находятся под государственным надзором Комиссии, с просьбой перезвонить на номер оператора мобильной связи, в том числе с использованием месседжера, который якобы принадлежит главе Нацкомфинуслуг. Об этом заявила пресс-служба НКФУ.
"Нацкомфинуслуг официально сообщает, что председатель Игорь Пашко не имеет никакого отношения к таким звонкам.
Обращение Председателя и членов Нацкомфинуслуг осуществляется в письменной форме в соответствии с утвержденными Положениями.
По данному факту Председатель Нацкомфинуслуг Пашко Игорь Владимирович и работники Нацкомфинуслуг обратились с соответствующими заявлениями в Национальную полицию Украины", - говорится в сообщении.
При поступлении требований, которые направлены на получение средств, или выдвижение других незаконных требований к субъектам хозяйствования, от имени руководства или работников Нацкомфинуслуг НКФУ просит немедленно сообщать о таких случаях мошенничества по номеру (044) 590-57-16 (линия для сообщения о коррупции) или в правоохранительные органы Украины.
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