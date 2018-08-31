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Воры украли со склада в Роттердаме 112 тонн кобальта стоимостью $10 млн
16:39 30.08.2018 |
В результате ограбления склада в Роттердаме, крупнейшем грузовом порту Европы, злоумышленники похитили 112 тонн кобальта на общую сумму свыше $10 млн.
Как говорится в пресс-релизе канадской компании Cobalt 27 Capital Corp., кража произошла еще в июле со склада, принадлежащего Vollers Group. Свои потери Cobalt 27 оценивает в 76 тонн металла, который, по заявлению компании, был полностью застрахован.
Кобальт, один из важнейших компонентов литий-ионных аккумуляторов, в начале второго квартала этого года поднимался в цене до максимума за 10 лет (около $44 за фунт) благодаря росту спроса со стороны производителей электромобилей и опасений по поводу поставок. С тех пор крупнейшие горнодобывающие компании, включая Glencore, увеличили добычу, и металл подешевел до $35 за фунт.
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