Киевские таможенники изъяли 24 кг украинских гривен в одногривневых купюрах при попытке контрабанды.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

"Попытка киевлянина незаконно переслать в международном почтовом отправлении украинскую валюту в Гонконг была предотвращена сотрудниками киевской городской таможни ГФС", - указано в сообщении.

Отмечается, что по документам указанное отправление должно было содержать полиграфические печатные изделия весом более 24 килограмм.

По факту, во время таможенного досмотра таможенники обнаружили валюту Украины в купюрах номиналом 1 гривна, всего 36 000 банкнот.

Все деньги находились в банковских пачках по 100 купюр.

ГФС напоминает, что Всемирной почтовой конвенцией запрещены пересылки в международных почтовых отправлениях денежных средств без объявленной ценности, украинское законодательство так же позволяет пересылать физическим лицам наличные за пределы Украины в международных почтовых отправлениях только с объявленной ценностью, но в сумме, не превышающей в эквиваленте 300 евро.

По факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам нарушений, предусмотренных статьей 473 Таможенного кодекса Украины.

Сейчас деньги изъяты по этому протоколу, а материалы дела будут направлены в суд.

Как сообщали Українські Новини, ранее сотрудники Львовской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) предотвратили попытку контрабанды гражданином Украины 148,4 килограммов янтаря.