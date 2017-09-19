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Мошенники во главе с уроженцем Марокко за 3 года выманили у бизнесмена из Саудовской Аравии почти $0,5 млн на покупку земли в Украине
11:00 18.09.2017 |
Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые под видом продажи земли в ряде областей Украины получили от гражданина Саудовской Аравии около $500 тыс.
Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Киева, эти земельные участки предлагались для продажи в живописных местах Киевской, Львовской и Черкасской областях.
Организатором мошеннической схемы оказался 37-летний уроженец Королевства Марокко, а его соучастниками - четверо жителей Киевской, Львовской и Николаевской областей. Эти лица почти три года вводили в заблуждение иностранного бизнесмена, который выбирал в Украине земельные участки для обустройства комплексов отдыха.
Для правдоподобности каждый из участников преступной группы выполнял свою роль (нотариусов или владельцев участков). Кроме того, злоумышленники использовали поддельные правоустанавливающие документы, чтобы убедить иностранца в подлинности и законности своих действий.
По результатам досудебного следствия, организатор преступления был задержан во время получения от потерпевшего денежных средств в качестве оплаты за очередной земельный участок. В настоящее время по ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей, его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).
С четырьмя сообщниками проводятся следственные действия. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения с учетом роли каждого из них в совершении мошеннических действий.
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