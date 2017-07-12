Полиция Берлина задержала укравших монету в 100 кг

Спецподразделение полиции Германии задержало несколько человек во время рейдов в Берлине в ходе расследования дела по краже 100-килограммовой золотой монеты, стоимость которой оценивается в $4 млн, из берлинского Музея Боде, пишет Reuters.

На месте задержания подозреваемых собралось множество вооруженных полицейских в балаклавах и медиков. Спецоперация проводилась в частном доме в районе Нойкельн в Берлине.

Берлинская полиция сообщила, что в настоящее время проводит обыски и выполняет задержания в нескольких районах Берлина. Все это производится в рамках дела об ограблении Музея Боде в Берлине в марте 2017 г.

Неожиданное ограбление музея в центре города ошеломило немцев, поскольку монета находилась за пуленепробиваемым стеклом и, казалось, она достаточно охранялась, чтобы исключить возможность ее похищения.

Полиция заявила, что монета, вероятно, была похищена группой разбойников, которые ворвались в музей через окно, по всей видимости, используя лестницу. В полиции ожидали, что монету в конечном счете расплавят.

Украденная монета - это "Большой кленовый лист", памятный предмет, выпущенный Королевским монетным двором Канады в 2007 г. Монета толщиной 3 см и диаметром 53 см имеет номинальную стоимость 1 млн канадских долларов, однако исходя из текущих цен на золото ее стоимость может достигать 3,7 млн евро.

На лицевой стороны было отчеканено изображение британской королевы Елизаветы II. Символ Канады изображен на оборотной стороне монеты. Всего коллекция музея насчитывала около 102 тыс. древнегреческих монет и 50 тыс. римских монет. Музей окружен водой, однако с одной стороны он примыкает к железнодорожным путям.