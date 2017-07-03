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Вор, похитивший биткойны у других киберпреступников, признал свою вину
17:44 03.07.2017 |
На прошлой неделе житель штата Коннектикут (США) признал себя виновным в похищении биткойнов, принадлежащих пользователям подпольных торговых площадок даркнета. Сотрудники ФБР арестовали 35-летнего Майкла Ричо (Michael Richo) еще в ноябре 2014 года, однако суд состоялся только в октябре прошлого года.
Согласно документам суда, полученным Bleeping Computer, Ричо создал фишинговые сайты, выдаваемые им за популярные торговые площадки в «глубинной паутине» (о каких именно порталах идет речь, в документах не уточняется). Злоумышленник публиковал на форумах ссылки на свои фишинговые страницы, внешне очень похожие на страницы авторизации реально существующих торговых площадок. Попав на фишинговый ресурс, жертва вводила свои данные, которые передавались непосредственно на ноутбук в доме Ричо.
Обманным образом завладев учетными данными покупателей, преступник получал доступ к их биткойн-кошелькам и похищал криптовалюту. В общей сложности Ричо похитил биткойнов на $365 тыс. Во время обыска в доме киберпреступника сотрудники ФБР изъяли электронное оборудование, на котором хранились более 10 тыс. похищенных учетных данных.
Также Ричо перенаправлял посетителей настоящих торговых площадок через свой сервер, а затем записывал все набираемые на клавиатуре пароли и логины. Когда ему требовались наличные, злоумышленник обменивал биткойны на доллары и переводил на свой счет в Bank of America или на дебетовые карты Green Dot. Иногда Ричо отмывал средства через Western Union или MoneyGram.
Злоумышленнику грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве с использованием доступа к устройству и 20 лет по обвинению в отмывании денег.
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