Для граждан Великобритании быть под наблюдением - это просто образ жизни. В стране на каждые десять человек приходится одна камера видеонаблюдения. Но этого оказалось мало, и департамент полиции Девона и Корнуолла решил сформировать новое подразделение для осуществления круглосуточного наблюдения с помощью дронов, получившее название «летающий отряд». В настоящее время департамент подыскивает руководителя этой программы. Подразделение будет работать в течение шести месяцев в тестовом режиме, после чего будет решён вопрос о целесообразности его использования в дальнейшем на постоянной основе.

Как сообщает The Telegraph, полиция Девона и Корнуолла, контролирующая больше территории Англии по сравнению с другими управлениями, уже сейчас применяет дроны в своей деятельности.

Предполагается, что новое подразделение будет использоваться для выполнения различных задач, в том числе фотографирование на месте преступления, поиск подозреваемых и лиц, пропавших без вести, а также реагирования на дорожно-транспортные происшествия.

Следует отметить, что эксплуатация дронов обходится гораздо дешевле, чем использование вертолётов. Вместе с тем возможности полиции по осуществлению функции видеонаблюдении значительно расширяются. Некоторые эксперты высказывают опасения относительно неприкосновенности частной жизни и вероятности того, что в результате может быть сокращено количество полицейских. Эти опасения развеял старший инспектор полиции Девона и Корнуолла Джим Най (Jim Nye), заявивший, что никаких сокращений не предвидится.