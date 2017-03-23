Финансовые новости
- |
- 23.03.17
- |
- 20:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В Великобритании запустят полицейский круглосуточный "летающий отряд" беспилотников
15:51 23.03.2017 |
Для граждан Великобритании быть под наблюдением - это просто образ жизни. В стране на каждые десять человек приходится одна камера видеонаблюдения. Но этого оказалось мало, и департамент полиции Девона и Корнуолла решил сформировать новое подразделение для осуществления круглосуточного наблюдения с помощью дронов, получившее название «летающий отряд». В настоящее время департамент подыскивает руководителя этой программы. Подразделение будет работать в течение шести месяцев в тестовом режиме, после чего будет решён вопрос о целесообразности его использования в дальнейшем на постоянной основе.
Как сообщает The Telegraph, полиция Девона и Корнуолла, контролирующая больше территории Англии по сравнению с другими управлениями, уже сейчас применяет дроны в своей деятельности.
Предполагается, что новое подразделение будет использоваться для выполнения различных задач, в том числе фотографирование на месте преступления, поиск подозреваемых и лиц, пропавших без вести, а также реагирования на дорожно-транспортные происшествия.
Следует отметить, что эксплуатация дронов обходится гораздо дешевле, чем использование вертолётов. Вместе с тем возможности полиции по осуществлению функции видеонаблюдении значительно расширяются. Некоторые эксперты высказывают опасения относительно неприкосновенности частной жизни и вероятности того, что в результате может быть сокращено количество полицейских. Эти опасения развеял старший инспектор полиции Девона и Корнуолла Джим Най (Jim Nye), заявивший, что никаких сокращений не предвидится.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|АМКУ оштрафовал "Укртатнафту" и других фигурантов дела о нефтяных аукционах на 1,4 млрд грн
|Кабмин обязал граждан проходить внеочередной медосмотр для возвращения изъятого водительского удостоверения
|Убийца экс-депутата Госдумы России Вороненкова умер в больнице от полученных ранений
|Данилюк пока не видит возможности уволить Насирова и его команду
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин обязал граждан проходить внеочередной медосмотр для возвращения изъятого водительского удостоверения
|В Великобритании запустят полицейский круглосуточный "летающий отряд" беспилотников
|Сингапурцы запустят в серию электрический суперкар
|Bloomberg опубликовал рейтинг самых здоровых стран мира
|Власти США готовы обвинить КНДР в краже средств со счета ЦБ Бангладеш в ФРБ Нью-Йорка - WSJ
|Samsung планирует транслировать следующую Олимпиаду с использованием технологий VR
|Анимированную «гифку», отправленную эпилептику, признали оружием
Анимированное изображение было отправлено еще в декабре 2016 года. 29-летний Джон Ривелло указывал в сообщениях, что ему известно о болезни журналиста, и выразил надежду, что картинка вызовет приступ эпилепсии. «Посмотрим, умрет ли он», - написал американец.
Это интересно
|Google представила операционную систему Android O
|LG Electronics создает собственную мобильную платежную систему
|BMW поборется с Mercedes-Benz с помощью 40 новинок
|Новый планшет Apple iPad оказался моделью 2014 года с минимальными изменениями. Но зато он дешевле
|Sony работает над технологией беспроводной передачи энергии между потребительскими устройствами
|Google поможет найти оставленную машину на парковке
|Samsung представила голосовой помощник Bixby, который впервые появится в Samsung Galaxy S8