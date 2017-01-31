Финансовые новости
- |
- 31.01.17
- |
- 12:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Экс-сотрудник добывал биткоины на серверах ФРС США
12:40 31.01.2017 |
Один из бывших системных администраторов, работавших в Федеральной резервной системе США, в течение 2 лет использовал серверы американского центробанка для "майнинга" виртуальной криптовалюты.
Бывший системный администратор ФРС Николас Бертом (Nicholas Berthaume) был приговорен к 12 месяцам условно и штрафу в размере $5 тыс. за подобное использование серверов ФРС. Об этом заявили в пресс-релизе Управления генерального инспектора ФРС США (OIG).
По сведениям издания Wall Street Journal, в судебных документах по данному делу отмечается, что в период с марта 2012 по июнь 2014 г. Николас Бертом в установил неразрешенное программное обеспечение на один из серверов совета управляющих ФРС (Board of Governors of the Federal Reserve System), для того чтобы использовать его вычислительные мощности для "добычи" биткоинов.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Профицит платежного баланса Украины в 2016г возрос в 1,6 раза
По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена стремительным ростом в 2016 году - в 7,9 раза, до $4,618 млрд - чистых поступлений капитала по финансовому счету (чистые заимствования), что позволило компенсировать возросший в 17,8 раза - до $3,364 млрд дефицит текущего счета платежного баланса.
|ФГВФЛ предлагает лишать гарантий вкладчиков рисковых банков
|Госфинмониторинг нашел каналы финансирования боевиков на 4 миллиарда гривень
|Украина в 2016 году экспортировала военной продукции на $750 миллионов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Экс-сотрудник добывал биткоины на серверах ФРС США
|Смартфон Kyocera Rafre, лишенный разговорного динамика, можно мыть с мылом
|В Лондоне увеличат стоимость парковки дизельных машин
|Credit Suisse может выплатить $150 млн компенсаций за растрату денег клиентов из Турции
|Amazon выходит на рынок морских грузоперевозок
|В Тихом океане вскоре может появиться первый в мире плавучий город
|Apple присоединилась к Amazon, Google, Facebook, IBM и Microsoft в создании искусственного интеллекта
В рамках Partnership on AI, компании будут делиться опытом в направлении развития технологий искусственного интеллекта, сделают более доступными научные труды, связанные с данной темой, и так далее. Но ни о какой совместной работе над новым ИИ речи не идёт.
Это интересно
|VW обогнал Toyota по числу проданных автомобилей
|Ford добавит "старым" машинам современные опции.
|Прокуратура подозревает экс-главу Volkswagen в мошенничестве
|Aston Martin лишил крыши 603-сильный суперкар Vanquish S
|В Facebook появилась возможность использовать USB-накопитель в качестве электронного ключа
|Невидимые фильтры современной жизни лишают нас выбора
|Microsoft рассказала о режиме Game Mode в Windows 10, который уже можно опробовать