Один из бывших системных администраторов, работавших в Федеральной резервной системе США, в течение 2 лет использовал серверы американского центробанка для "майнинга" виртуальной криптовалюты.

Бывший системный администратор ФРС Николас Бертом (Nicholas Berthaume) был приговорен к 12 месяцам условно и штрафу в размере $5 тыс. за подобное использование серверов ФРС. Об этом заявили в пресс-релизе Управления генерального инспектора ФРС США (OIG).

По сведениям издания Wall Street Journal, в судебных документах по данному делу отмечается, что в период с марта 2012 по июнь 2014 г. Николас Бертом в установил неразрешенное программное обеспечение на один из серверов совета управляющих ФРС (Board of Governors of the Federal Reserve System), для того чтобы использовать его вычислительные мощности для "добычи" биткоинов.