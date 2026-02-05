Фінансові новини
05.02.26
18:53
- RSS
- мапа сайту
Електрокар Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
08:01 05.02.2026 |
Електроседан Xiaomi SU7 продемонстрував вражаючу довговічність тягової батареї в реальних умовах експлуатації. Власник автомобіля на ім'я Фен став популярним у китайській соцмережі Weibo після того, як оприлюднив офіційний звіт сервісного центру Xiaomi: після 265 000 км пробігу батарея зберегла 94,5% свого ресурсу.
Автомобіль перебуває в активному використанні вже 18 місяців без тривалих простоїв. За цей час власник проїжджав у середньому майже 500 км щодня, що робить цей випадок особливо показовим з точки зору зносу. За даними сервісного звіту, акумулятор місткістю 94,3 кВт·год теоретично пройшов близько 506 повних циклів заряджання, що вважається дуже високим показником для такого пробігу.
Для порівняння: більшість автовиробників надають гарантію на батарею строком 8 років або 150 000 км, обіцяючи деградацію не більше 20-30%. Наприклад, Tesla гарантує для Model 3 і Model Y 8 років або 160 000 км з мінімально допустимим рівнем збереженої місткості 70%. Для батареї Volvo EX60 надається 10-річна гарантія. На цьому тлі показники Xiaomi SU7 виглядають суттєво кращими за середньоринкові.
Окрім стану батареї, сервісний центр повідомив і про інші технічні деталі. За весь час експлуатації автомобілю не знадобилася заміна гальмівних колодок, а охолоджувальна рідина перебуває в ідеальному стані - без домішок води. Це побічно свідчить про ефективну роботу рекуперації та коректну терморегуляцію силової установки.
Власник Xiaomi SU7 вже поставив собі нову мету - стати першим, хто подолає на цьому електроседані 600 000 км пробігу. За його підрахунками, на це знадобиться близько трьох років, після чого він планує детально прозвітувати про загальний знос автомобіля.
