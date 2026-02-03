Авторизация

Український авторинок у січні зріс на 11%, лідером стала Toyota.

11:55 03.02.2026 |

Транспорт

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні 2026 року зросли на 10,7% порівняно з січнем 2025 року - до 5,043 тис. од., повідомляє AUTO-Consulting.

"Але це зростання, на думку AUTO-Consulting, є відлунням ажіотажного попиту на електромобілі в грудні 2025 року, просто не всі встигли оформити та забрати свою покупку до Нового року. Саме тому кількість електромобілів у перший тиждень січня ще складала понад 25% всіх продажів, а вже в останні дні місяця знизилася до лічених відсотків", - зазначається в повідомленні на сайті групи.

Експерти також відзначають істотні зміни в рейтингу брендів. Зокрема, до лідерства на українському ринку повернулася Toyota (лідер січня-2025) з приростом продажів на 7,1% - до 847 од., тоді як BYD, що раніше феноменально злетів, почав стрімко втрачати обсяги - у січні він ще посів другу сходинку з приростом продажів на 90%, до 502 од. (торік він був п'ятим в рейтингу).

У трійку лідерів січня також увійшли автомобілі Renault, продажі яких зросли на 20,4% - до 430 од.

Далі йдуть Skoda з продажем 363 ол. (+20,2%) та Volkswagen з 348 од. (+82,2%).

Натомість автомобілі BMW, продажі яких скоротились на 44,4%, до 190 од., зайняли сьому сходинку, тоді як в січні-2025 були третіми.

Серед важливих трендів експерти також відзначають також зростання обсягів Mazda (на 48% - до 185 од.,) та стрибок на восьме місце проти 15-го торік.

Лідером ринку серед моделей знову став Renault Duster.

"А у топ-10 ми побачили лише три електромобіля, причому найвищий показник був у BYD Leopard 3, який опинився на 5-му місці, одразу поряд з Mazda CX-5", - йдеться у повідомленні.

Як констатує AUTO-Consulting, блекаути, морози і подорожчання електрики до 30 грн за кВт*г на публічних зарядках, "заморозили" попит на електромобілі - у січні їх частка була лише 17,4%.

Своєю чергою асоціація "Укравтопром" відзначає, що попит на нові легкові авто у січні-2026 зріс на 19,5% до січня минулого року, склавши 5,1 тис од., що стало найкращим показником січня за останні три роки.

П'ятірку лідерів сформували ті ж бренди, що і у AUTO-Consulting, зокрема попит на Toyota збільшився на 25% - до 845 од.

За даними асоціації, у січні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 37% українського ринку нових легковиків, а бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster.

Як повідомлялось, за даними AUTO-Consulting, 2025 року українці придбали 83,443 тис. нових легкових автомобілів, що на 17% більше за попередній рік, при цьому BYD піднявся з 11-го місця в рейтингу на друге і під кінець року зайняв 26% ринку з продажем майже 10,6 тис авто (у 4,6 раза більше).

За даними "Укравтопрому", ринок легкових авто 2025 року також зріс на 17% - до 81,3 тис. од.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

