BMW запатентувала гвинти у формі своєї емблеми

BMW подала в WIPO (Всесвітня організація інтелектуальної власності) патентну заявку на гвинти з головками, виконаними за зразком логотипа компанії.

Що відомо

Патент описує чотири типи головок, включаючи плоскі та заокруглені. Кожна з них повторює форму емблеми BMW, розділеної на чотири сектори. Два сектори втоплені, а решта плоскі або виступають.

На перший погляд, фірмові головки гвинтів виглядають цікаво, особливо якщо використовувати їх на видимих частинах автомобілів. Але для механіків або власників зі стандартними наборами інструментів вони набагато менш привабливі. Нестандартні гвинти означають, що звичайні інструменти не підійдуть, і будь-хто, хто хоче отримати доступ до ключових вузлів, може потребувати спеціального обладнання BMW.

Не важко уявити головний біль, який це може викликати в майстернях. Стандартні набори не впораються, і якщо ви не дилер BMW або не відданий ентузіаст, виявиться, що вам бракує однієї викрутки для повноцінного ремонту.

Втім, чи з'являться ці гвинти у виробництві - питання відкрите. Автовиробники подають безліч патентів, які ніколи не виходять за межі теоретичних роздумів. Ці конкретні креслення були подані 7 червня 2024 року та оприлюднені 11 грудня 2025 року. Але поки залишаються лише кресленнями.