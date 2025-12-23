Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китайські роботаксі їдуть до Лондона: Uber і Lyft запустять пілотну програму разом з Baidu

10:45 23.12.2025 |

Транспорт

Сервіси Uber і Lyft оголосили про партнерство з Baidu для запуску пілотних сервісів роботаксі у Великій Британії. Автономні автомобілі Baidu Apollo Go планують вивести на вулиці Лондона вже у 2026 році за умови схвалення регуляторів, повідомляє CNBC.

Сервіс Apollo Go буде інтегровано безпосередньо в застосунки Uber і Lyft. Обидві компанії очікують запуск роботаксі у першій половині 2026 року. Lyft вже заявляє про плани масштабування програми до сотень бортів.

Для Baidu це черговий крок у міжнародній експансії сервісу Apollo Go, який уже працює або тестується у 22 містах і, за даними компанії, виконує понад 250 тисяч поїздок щотижня. Основним конкурентом Baidu на глобальному ринку залишається Waymo, а також інші китайські розробники автономного транспорту.

Інтерес до роботаксі у Великій Британії різко зріс після того, як уряд країни влітку оголосив про прискорення легалізації автономного транспорту на дорогах загального користування. Зараз регулятори планують дозволити обмежені пілотні проєкти з весни 2026 року, і Baidu може стати одним із перших учасників.

Окремо влада Лондона просуває програму Vision Zero, мета якої - повністю усунути смертельні випадки та тяжкі травми на транспорті до 2041 року. Автономні технології розглядають як один із ключових інструментів для досягнення цієї цілі.

За матеріалами: mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1482
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 49,4904
  0,0179
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8181  0,13 0,30 42,3900  0,11 0,26
EUR 49,2225  0,03 0,05 49,9142  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0150  0,00 0,00 42,0450  0,00 0,00
EUR 49,4180  0,00 0,00 49,4490  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес