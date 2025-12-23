Фінансові новини
Китайські роботаксі їдуть до Лондона: Uber і Lyft запустять пілотну програму разом з Baidu
10:45 23.12.2025 |
Сервіси Uber і Lyft оголосили про партнерство з Baidu для запуску пілотних сервісів роботаксі у Великій Британії. Автономні автомобілі Baidu Apollo Go планують вивести на вулиці Лондона вже у 2026 році за умови схвалення регуляторів, повідомляє CNBC.
Сервіс Apollo Go буде інтегровано безпосередньо в застосунки Uber і Lyft. Обидві компанії очікують запуск роботаксі у першій половині 2026 року. Lyft вже заявляє про плани масштабування програми до сотень бортів.
Для Baidu це черговий крок у міжнародній експансії сервісу Apollo Go, який уже працює або тестується у 22 містах і, за даними компанії, виконує понад 250 тисяч поїздок щотижня. Основним конкурентом Baidu на глобальному ринку залишається Waymo, а також інші китайські розробники автономного транспорту.
Інтерес до роботаксі у Великій Британії різко зріс після того, як уряд країни влітку оголосив про прискорення легалізації автономного транспорту на дорогах загального користування. Зараз регулятори планують дозволити обмежені пілотні проєкти з весни 2026 року, і Baidu може стати одним із перших учасників.
Окремо влада Лондона просуває програму Vision Zero, мета якої - повністю усунути смертельні випадки та тяжкі травми на транспорті до 2041 року. Автономні технології розглядають як один із ключових інструментів для досягнення цієї цілі.
