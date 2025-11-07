Фінансові новини
- |
- 07.11.25
- |
- 11:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Маск заявив, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в квітні 2026 року
09:45 07.11.2025 |
Генеральний директор Tesla Ілон Маск (Elon Musk) повідомив під час щорічних зборів інвесторів, що виробництво Cybercab почнеться на заводі Gigafactory Texas у квітні 2026 року.
Cybercab - це дводверне купе, представлене торік на заході "We, Robot". У ньому будуть встановлені ті ж комп'ютери та датчики, що і в теперішній системі Tesla "Full Self Driving" (FSD) для Model 3 і Model Y, але цього разу, як передбачається, вона буде повністю автономною. За словами Маска, у Cybercab не буде педалей і керма. Проте, це значною мірою залежатиме від федеральних і місцевих правил у США.
Компанія раніше заявляла, що, попри те, що базове програмне забезпечення Cybercab збережеться, його виробництво буде суттєво відрізнятися. Tesla планує використовувати замість звичного конвеєра новий технологічний процес "Unboxed", при якому різні частини автомобіля збираються окремо, а на завершальному етапі з них роблять автомобіль.
Маск порівняв цей виробничий процес із виготовленням споживчої електроніки, зазначивши високий темп випуску готової продукції. Він додав, що Tesla теоретично може випускати до 5 мільйонів автомобілів на рік, хоча, як неодноразово показувала історія, до прогнозів Маска слід ставитися з великою часткою скептицизму.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Швеції не виключають співфінансування угоди про продаж Україні Gripen
|В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією
|Держмоніторинг не дає НАБУ дані про рух коштів компанії, пов'язаної з Міндічем
|Reuters: Волгоградський НПЗ зупинив перероблення нафти після удару БпЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Колишній топменеджер Tesla почав видобувати критичні матеріали зі старих акумуляторів
|Маск заявив, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в квітні 2026 року
|$1 трлн для Маска: акціонери Tesla схвалили найбільшу корпоративну винагороду в історії
|Суд США схвалив припинення кримінальної справи проти Boeing у зв'язку з катастрофами літаків 737 MAX
|SoftBank і OpenAI запускають спільне підприємство SB OAI Japan для впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
Бізнес
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах
|Кінець монополії Google? Epic Games виграла історичну битву за Android
|Новий бюджетний MacBook від Apple з'явиться у 2026 році
|Угода на $10 млрд: Microsoft отримує можливості розвитку ШІ