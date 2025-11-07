Маск заявив, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в квітні 2026 року

Генеральний директор Tesla Ілон Маск (Elon Musk) повідомив під час щорічних зборів інвесторів, що виробництво Cybercab почнеться на заводі Gigafactory Texas у квітні 2026 року.

Cybercab - це дводверне купе, представлене торік на заході "We, Robot". У ньому будуть встановлені ті ж комп'ютери та датчики, що і в теперішній системі Tesla "Full Self Driving" (FSD) для Model 3 і Model Y, але цього разу, як передбачається, вона буде повністю автономною. За словами Маска, у Cybercab не буде педалей і керма. Проте, це значною мірою залежатиме від федеральних і місцевих правил у США.

Компанія раніше заявляла, що, попри те, що базове програмне забезпечення Cybercab збережеться, його виробництво буде суттєво відрізнятися. Tesla планує використовувати замість звичного конвеєра новий технологічний процес "Unboxed", при якому різні частини автомобіля збираються окремо, а на завершальному етапі з них роблять автомобіль.

Маск порівняв цей виробничий процес із виготовленням споживчої електроніки, зазначивши високий темп випуску готової продукції. Він додав, що Tesla теоретично може випускати до 5 мільйонів автомобілів на рік, хоча, як неодноразово показувала історія, до прогнозів Маска слід ставитися з великою часткою скептицизму.