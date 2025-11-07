$1 трлн для Маска: акціонери Tesla схвалили найбільшу корпоративну винагороду в історії

Акціонери Tesla схвалили новий компенсаційний пакет Ілона Маска вартістю $1 трильйон, покликаний утримати його на посаді керівника компанії у період значних викликів. За рішення проголосували понад 75% власників акцій. Це надає Маску безпрецедентний вплив на Tesla і забезпечує йому найбільшу корпоративну виплату в історії, пише The Verge.

Новий пакет передбачає понад 423 мільйони додаткових акцій, що збільшить частку Маска в компанії з 15% до 25%. Для отримання повної винагороди він має досягти низки цілей, зокрема підняти ринкову капіталізацію Tesla з $1,5 трильйона до $8,5 трильйона за десять років, запустити мільйон роботаксі, продати 12 мільйонів автомобілів, 10 мільйонів підписок на Full Self-Driving і мільйон гуманоїдних роботів.

Компанія раніше попереджала, що відмова від затвердження пакета може призвести до втрати Маска, який останнім часом більше зосереджений на проєктах зі штучного інтелекту та робототехніки. Проти пропозиції виступили великі інвестори, серед них норвезький суверенний фонд і кілька американських пенсійних фондів, а також консультативні компанії ISS і Glass Lewis.

Попередній пакет Маска на суму понад $50 мільярдів суд у Делавері визнав недійсним, оскільки рада директорів Tesla була надто залежною від нього. Це рішення підштовхнуло Маска перенести юридичну реєстрацію компанії до Техасу, що акціонери також підтримали.

Попри заяви про лідерство Tesla в галузях ШІ та робототехніки, ситуація компанії залишається нестабільною. Підтримка Маском Дональда Трампа й участь у програмі скорочення державних службовців викликали хвилю протестів і падіння продажів. Завершення дії федеральних податкових пільг для електромобілів також може погіршити ситуацію.

Тим часом сервіс роботаксі в Остіні виявився далеким від амбіцій Маска, а Cybertruck став комерційним розчаруванням. Конкуренція з боку китайських виробників дедалі більше тисне на Tesla, ставлячи під сумнів здатність компанії досягти поставлених цілей.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск став першою людиною, чий капітал перевищив $500 мільярдів. Завдяки новому компенсаційному пакету він може стати й першим мільярдером, чиї статки сягнуть $1 трильйона.