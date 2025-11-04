Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%

Продажі Tesla обвалилися майже на 90% у деяких країнах у жовтні 2025 року. Це свідчить про серйозні проблеми компанії на тлі суперечливої поведінки її генерального директора Ілона Маска та посилення конкуренції з боку китайських виробників електромобілів, пише Gizmodo.

Хоча в США компанія зафіксувала зростання продажів у минулому кварталі, багато експертів пов'язують цей стрибок із завершенням дії податкової знижки на електромобілі - покупці поспішили придбати авто, поки це було фінансово вигідно. До цього, у другому кварталі, продажі Tesla у США впали на 13%, і деякі аналітики прогнозують подальше падіння.

У Європі ситуація гірша. За даними Reuters, кількість реєстрацій автомобілів Tesla минулого місяця скоротилася на 89% у Швеції, на 86% у Данії, на 50% у Норвегії та на 31% в Іспанії. Водночас загальні продажі електромобілів у Європі зросли на 119%. Зокрема, у Швеції та Нідерландах падіння Tesla триває вже кілька місяців поспіль.

Втім, не всі ринки показали негативну динаміку - у Франції продажі зросли на 2,4%, а у вересні компанія навіть демонструвала короткочасне відновлення в Норвегії та Іспанії.

Експерти пояснюють проблеми Tesla зростаючою конкуренцією з боку китайських брендів, які пропонують сучасніші моделі, а також репутаційними втратами через політичну активність Маска.

Попри це, найбагатша людина у світі домагається затвердження безпрецедентного пакета винагороди, який може зробити його першим трильйонером. Рада директорів Tesla заявляє, що без цієї виплати Маск може залишити компанію, однак спостерігачі ставлять під сумнів, чи дійсно це було б негативом для Tesla.