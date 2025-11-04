Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%

11:42 04.11.2025 |

Транспорт

 

Продажі Tesla обвалилися майже на 90% у деяких країнах у жовтні 2025 року. Це свідчить про серйозні проблеми компанії на тлі суперечливої поведінки її генерального директора Ілона Маска та посилення конкуренції з боку китайських виробників електромобілів, пише Gizmodo.

Хоча в США компанія зафіксувала зростання продажів у минулому кварталі, багато експертів пов'язують цей стрибок із завершенням дії податкової знижки на електромобілі - покупці поспішили придбати авто, поки це було фінансово вигідно. До цього, у другому кварталі, продажі Tesla у США впали на 13%, і деякі аналітики прогнозують подальше падіння.

У Європі ситуація гірша. За даними Reuters, кількість реєстрацій автомобілів Tesla минулого місяця скоротилася на 89% у Швеції, на 86% у Данії, на 50% у Норвегії та на 31% в Іспанії. Водночас загальні продажі електромобілів у Європі зросли на 119%. Зокрема, у Швеції та Нідерландах падіння Tesla триває вже кілька місяців поспіль.

Втім, не всі ринки показали негативну динаміку - у Франції продажі зросли на 2,4%, а у вересні компанія навіть демонструвала короткочасне відновлення в Норвегії та Іспанії.

Експерти пояснюють проблеми Tesla зростаючою конкуренцією з боку китайських брендів, які пропонують сучасніші моделі, а також репутаційними втратами через політичну активність Маска.

Попри це, найбагатша людина у світі домагається затвердження безпрецедентного пакета винагороди, який може зробити його першим трильйонером. Рада директорів Tesla заявляє, що без цієї виплати Маск може залишити компанію, однак спостерігачі ставлять під сумнів, чи дійсно це було б негативом для Tesla.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Tesla
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,07 0,15 42,0850  0,05 0,11
EUR 48,4200  0,04 0,08 48,4550  0,03 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес