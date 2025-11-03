Фінансові новини
Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
16:35 03.11.2025 |
31 жовтня журі конкурсу "Car of the Year" оголосило офіційний список фіналістів сезону 2026. Цього року 60 експертів з 23 європейських країн оцінювали 35 нових моделей автомобілів, з яких були вибрані сім претендентів на головну нагороду. Переможець стане відомим 9 січня 2026 року на Міжнародному автосалоні в Брюсселі.
У вересні всі кандидати пройшли перші серйозні випробування на данському автополігоні Tannistest. За результатами початкового етапу голосування у фінал потрапили наступні моделі (в алфавітному порядку):
* Citroën C5 Aircross
* Dacia Bigster
* Fiat Grande Panda
* Kia EV4
* Mercedes-Benz CLA
* Renault 4
* Skoda Elroq
Далі у журі є кілька тижнів на детальне тестування кожного автомобіля і надання оцінок. Завершальний спільний заїзд відбудеться в Іспанії, на трасі Parc Motor Castellolí в околицях Барселони. Вперше цей етап проходить саме там, щоб забезпечити комфортну погоду і використати мальовничі дороги регіону Монсеррат.
Кожен член журі може розподілити 25 балів між автомобілями (максимум 10 балів одній моделі), при цьому голосувати потрібно мінімум за п'ять з семи фіналістів і обов'язково вибрати головного фаворита.
Минулого року головна нагорода дісталася Renault 5/Alpine A290. Компактний електричний хетчбек тоді випередив Alfa Romeo Junio, Citroën C3/eC3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inter і Kia EV3.
