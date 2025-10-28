Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist

10:15 28.10.2025 |

Транспорт

&#352;koda відмовиться від механічних коробок передач, — &#352;koda Trade Unionist

 

За інформацією чеських ЗМІ, у листопаді Škoda Auto почне згортати виробництво механічної коробки передач MQ 200. Після цього європейські моделі з ДВЗ залишаться тільки з автоматичними трансмісіями.

Škoda Trade Unionist, газета профспілки працівників Škoda Auto, повідомила про плани компанії відмовитись від виробництва механічних п'ятиступеневих і шестиступеневих коробок передач DQ 200. Такі коробки передач встановлюються як на автомобілі Škoda, так і на моделі інших брендів Volkswagen Group.

У 2024 році Škoda Auto виготовила в цілому понад мільйон коробок передач, з яких майже 355 000 - механічні MQ 200, а майже 711 000 - автоматичні DQ 200 (DSG 7) з подвійним зчепленням. У червні минулого року автозавод у Млада-Болеславі випустив дев'ятимільйонний екземпляр коробки передач MQ 200.

Точні дати відмови від механічних коробок поки не відомі. Проте повідомляється, що обсяги випуску MQ 200 заводу в Млада-Болеславі скоротяться вже в листопаді, а в січні 2026 року буде припинена робота третьої (нічної) зміни. За даними джерел, чеська марка планує перевести співробітників, які все ще виробляють механічні коробки передач на центральному підприємстві, на виробництво електричних трансмісій.

Водночас ситуація у Врхлабі, де виробляються коробки передач DQ 200, стабільна, а обсяг випуску продукції знаходиться на рекордно високому рівні.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Skoda
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0831
  0,0127
 0,03
EUR
 1
 48,9784
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,02 0,05
EUR 49,1100  0,12 0,24 49,1400  0,12 0,24

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес