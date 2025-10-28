Фінансові новини
Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
10:15 28.10.2025 |
За інформацією чеських ЗМІ, у листопаді Škoda Auto почне згортати виробництво механічної коробки передач MQ 200. Після цього європейські моделі з ДВЗ залишаться тільки з автоматичними трансмісіями.
Škoda Trade Unionist, газета профспілки працівників Škoda Auto, повідомила про плани компанії відмовитись від виробництва механічних п'ятиступеневих і шестиступеневих коробок передач DQ 200. Такі коробки передач встановлюються як на автомобілі Škoda, так і на моделі інших брендів Volkswagen Group.
У 2024 році Škoda Auto виготовила в цілому понад мільйон коробок передач, з яких майже 355 000 - механічні MQ 200, а майже 711 000 - автоматичні DQ 200 (DSG 7) з подвійним зчепленням. У червні минулого року автозавод у Млада-Болеславі випустив дев'ятимільйонний екземпляр коробки передач MQ 200.
Точні дати відмови від механічних коробок поки не відомі. Проте повідомляється, що обсяги випуску MQ 200 заводу в Млада-Болеславі скоротяться вже в листопаді, а в січні 2026 року буде припинена робота третьої (нічної) зміни. За даними джерел, чеська марка планує перевести співробітників, які все ще виробляють механічні коробки передач на центральному підприємстві, на виробництво електричних трансмісій.
Водночас ситуація у Врхлабі, де виробляються коробки передач DQ 200, стабільна, а обсяг випуску продукції знаходиться на рекордно високому рівні.
