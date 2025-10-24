Рекорд: Skoda Superb TDI проїхав 2831 км на одному баку

Міко Марчик (Miko Marczyk), чемпіон Європи з ралі, проїхав рекордну відстань 2831 кілометр на стандартному Škoda Superb 2.0 TDI. Він з'їздив з Польщі до паризького Діснейленду і назад на одному баку пального.

Škoda Superb в базовій для ринку Польщі комплектації Essence оснащується 66-літровим паливним баком, який заповнили до країв перед рекордною поїздкою. Під капотом знаходиться турбодизель 2.0 TDI потужністю 110 кВт (150 к.с.) і семиступенева автоматична коробка передач DSG з подвійним зчепленням. Автомобіль передньопривідний, зі стандартними 16-дюймовими колісними дисками. Офіційна витрата пального в змішаному циклі WLTP становить 4,8 літра на 100 кілометрів.

Міко отримав даний Superb у листопаді 2024 року, а рекордну спробу здійснив на початку березня цього року. Перед контрольним заїздом він встиг проїхати на автомобілі близько 20 000 кілометрів.

Міко вніс лише одну зміну в конструкцію - встановив пружини Sportline, чим зменшив кліренс на 15 міліметрів для покращення аеродинаміки. Автомобіль також був "взутий" в шини з низьким опором коченню. За словами автогонщика, абсолютно нові шини не ідеальні та для подібних експериментів їх слід трохи зносити.

Сама схема водіння була відносно стандартною. Міко підтримував швидкість близько 80 км/год, на якій силовий агрегат найбільш ефективний. Він також використовував режим Eco і підтримував безпечну дистанцію до інших автомобілів.

Автомобіль супроводу рухався попереду на відстані двох-трьох кілометрів, інформуючи Міко про маршрут. «Навіть незначні деталі мали значення, наприклад, невеликий нахил в сторону пункту оплати, що допомагало мені раніше прибрати ногу з педалі газу і майже не гальмувати, поки не доїхав до огорожі», - розповів він.

Попри ретельне планування, Міко все ще бачить можливості для вдосконалення. «Німеччина виявилася досить складною. Вночі температура трималася близько 1 °C, що не оптимально з погляду витрати пального. Були також затяжні підйоми довжиною понад п'ять кілометрів, що ще більше збільшувало витрату пального. На зворотному шляху через Францію у мене був 200-кілометрова ділянка з попутним вітром, де витрата становила всього близько 2,2 літра на 100 кілометрів», - описує він свої враження від маршруту.

Наступна мета 29-річного Міко Марчика - проїхати понад 3000 кілометрів на одному баку.