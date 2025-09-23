Авторизация

Фонд Воррена Баффета виходить з BYD після 17 років інвестицій

11:51 23.09.2025 |

Транспорт

 

Уоррен Баффет і його компанія Berkshire Hathaway завершили інвестиції у китайського виробника автомобілів BYD після 17 років співпраці. За цей час вартість вкладень зросла більш ніж у 20 разів, пише Reuters.

Першу купівлю акцій у BYD Баффет здійснив у 2008 році, витративши близько $230 мільйонів на 225 мільйонів акцій, що становило приблизно 10% компанії.

Починаючи з середини 2022 року Berkshire Hathaway поступово продавала свою частку у BYD. До кінця березня 2025 року компанія повністю вийшла з інвестицій, і вартість пакета акцій зафіксована як нульова. За цей період ціна акцій BYD зросла понад двадцять разів, що зробило цю інвестицію однією з найбільш успішних у портфелі Баффета.

BYD, яка починала як постачальник акумуляторів для мобільних телефонів, перетворилася на найбільшого китайського виробника електрокарів і гібридів та основного конкурента Tesla у Китаї та Європі. Проте останні місяці для компанії виявилися складними: прибуток упав уперше за понад три роки, а продажі на внутрішньому ринку знижувалися вже четвертий місяць поспіль, що було пов'язано із жорсткою конкуренцією та ціновою війною в Китаї. Відтак BYD знизила річний прогноз продажів до 4,6 мільйона автомобілів, що на 16% менше початкових планів.

Генеральний менеджер BYD з брендингу подякував Berkshire за довготривалу підтримку й назвав вихід інвестора звичайною ринковою операцією. Акції компанії після новини про вихід Баффета впали приблизно на 3,6% на біржі у Гонконгу.

Загалом інвестиція Berkshire Hathaway у BYD стала яскравим прикладом успішної стратегії довгострокових вкладень у зростаючу технологічну компанію.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: BYD
 

Бізнес