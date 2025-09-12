Авторизация

Boeing відкладає початок постачань 777-9 ще на рік: відстає від графіка сертифікації

11:54 12.09.2025 |

Транспорт

 

Американський авіабудівний гігант Boeing заявив, що перші постачання нового широкофюзеляжного літака 777-9 (серія 777X) будуть можливі лише у 2026 році. Про це повідомив гендиректор компанії Келлі Ортберг, пише Reuters.

За словами Ортберга, Boeing відстає від графіка сертифікації 777-9, тому перші постачання літака очікуються тільки в наступному році - на шість років пізніше, ніж планувалося на старті програми у 2013 році. Водночас нових технічних проблем не виявлено.

Boeing уже втратив кілька мільярдів доларів на програмі 777X, і навіть незначні затримки мають великий фінансовий вплив. Водночас компанія працює над збільшенням виробництва інших моделей.

Зокрема, Boeing планує до кінця року збільшити випуск 737 MAX до 42 літаків на місяць (зараз - 38 літаків), а також наростити виробництво 787 з нинішніх семи до десяти на місяць у 2026 році.

Ортберг наголосив, що пріоритет компанії після повернення до прибутковості - зменшення боргів, накопичених у кризові роки.

Раніше адміністрація Дональда Трампа тиснула на союзників США, зокрема Японію й Південну Корею, щоб ті закуповували літаки Boeing у межах торговельних угод.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

