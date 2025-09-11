Фінансові новини
BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
09:02 11.09.2025 |
Китайський автогігант BYD оголосив про плани повністю локалізувати виробництво європейських версій своїх електромобілів у Європі до 2028 року у відповідь на тарифну політику ЄС.
Виступаючи на автосалоні IAA Mobility 2025 у Мюнхені, віцепрезидент компанії Стелла Лі (Stella Li) зазначила, що завод в Угорщині почне роботу до кінця цього року, а будівництво нового майданчика в Туреччині стартує у 2026-му.
Відповідаючи на запитання про те, скільки часу знадобиться BYD, щоб виробити всі електромобілі, необхідні для задоволення європейського попиту, Лі сказала: "Дайте нам два-три роки".
BYD активно розвиває мережу продажів і постачальників: компанія веде переговори з сотнями європейських партнерів і до кінця 2025 року має намір відкрити понад 1 000 дилерських центрів у 32 країнах регіону.
Зараз у Європі представлені 13 моделей BYD проти шести два роки тому. Останнє поповнення - універсал Seal 06 DM-i з комбінованим запасом ходу 1 350 км. При цьому стратегія компанії змінилася: якщо раніше ставка робилася тільки на електромобілі, то тепер головними хітами стали плагін-гібриди. У найближчі пів року в Європі дебютують ще 3-4 нові PHEV, і їхні продажі, за прогнозом Лі, незабаром перевершать продажі "чистих" електрокарів.
Крім того, у 2027 році BYD має намір вивести в Європу преміальний бренд Yangwang.
У 2024 році компанія продала по всьому світу 4,2 млн автомобілів - удесятеро більше, ніж у 2019-му. Лі зазначила, що це нормальне коригування після багатьох років швидкого зростання.
