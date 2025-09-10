BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse

Друге покоління кросовера BMW iX3 стало першою серійною моделлю на платформі Neue Klasse. Новинка отримала новий стиль, "цифрову нервову систему" з чотирма потужними комп'ютерами та 800-вольтову архітектуру з акумуляторами нового типу.

Першою на ринок вийде версія iX3 50 xDrive із двома електромоторами (по одному на вісь), що розвивають 469 к.с. і 645 Нм. Прискорення з місця до 100 км/год займає 4,9 секунди, максимальна швидкість обмежена 210 км/год. Запас ходу за WLTP - до 805 км, а швидка зарядка потужністю 400 кВт дає змогу поповнити батарею з 10 до 80% за 21 хвилину.

За габаритами iX3 близький до актуального X3: довжина - 4,78 м, ширина - 1,89 м, колісна база - 2,90 м. Коефіцієнт аеродинамічного опору вдалося знизити до 0,24 проти 0,29 у попередника. Зовнішність промальована в дусі концепту Vision Neue Klasse X: вертикальні "ніздрі", подвійні фари в стилі класичних моделей марки та лаконічні лінії без звичного пластикового обважування.

У салоні головне місце займає панорамний дисплей Panoramic iDrive, розтягнутий від стійки до стійки, в парі з 17,9-дюймовим центральним екраном і проєкційниv 3D-дисплеєм. Нова ОС BMW X відповідає за інтерфейс, а "супермізки" керують силовою установкою, системами допомоги водієві, мультимедіа та базовими функціями.

Багажник вміщує від 520 до 1750 літрів за європейським стандартом вимірювань. Є також невеликий передній відсік об'ємом 57 літрів.

iX3 можна замовити вже зараз. У Німеччині 50 xDrive коштує від 68 900 євро. Європейський ринковий дебют очікується в березні 2026 року. У США новинка з'явиться влітку 2026 року. Приблизно в той самий час очікується версія для Китаю. Зрозуміло, незабаром з'являться й інші модифікації iX3.

У Європі та Америці новинка конкуруватиме з Audi Q6 e-tron, Porsche Macan EV, майбутніми Mercedes GLC EV і Volvo EX60.

Випускатимуть BMW iX3 на новому заводі BMW в угорському Дебрецені. Старт серійного виробництва заплановано на перший квартал 2026 року.