Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse

17:19 09.09.2025 |

Транспорт

BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse

 

Друге покоління кросовера BMW iX3 стало першою серійною моделлю на платформі Neue Klasse. Новинка отримала новий стиль, "цифрову нервову систему" з чотирма потужними комп'ютерами та 800-вольтову архітектуру з акумуляторами нового типу.

Першою на ринок вийде версія iX3 50 xDrive із двома електромоторами (по одному на вісь), що розвивають 469 к.с. і 645 Нм. Прискорення з місця до 100 км/год займає 4,9 секунди, максимальна швидкість обмежена 210 км/год. Запас ходу за WLTP - до 805 км, а швидка зарядка потужністю 400 кВт дає змогу поповнити батарею з 10 до 80% за 21 хвилину.

BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse

 

За габаритами iX3 близький до актуального X3: довжина - 4,78 м, ширина - 1,89 м, колісна база - 2,90 м. Коефіцієнт аеродинамічного опору вдалося знизити до 0,24 проти 0,29 у попередника. Зовнішність промальована в дусі концепту Vision Neue Klasse X: вертикальні "ніздрі", подвійні фари в стилі класичних моделей марки та лаконічні лінії без звичного пластикового обважування.

BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse

 

У салоні головне місце займає панорамний дисплей Panoramic iDrive, розтягнутий від стійки до стійки, в парі з 17,9-дюймовим центральним екраном і проєкційниv 3D-дисплеєм. Нова ОС BMW X відповідає за інтерфейс, а "супермізки" керують силовою установкою, системами допомоги водієві, мультимедіа та базовими функціями.

BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse

 

Багажник вміщує від 520 до 1750 літрів за європейським стандартом вимірювань. Є також невеликий передній відсік об'ємом 57 літрів.

BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse

 

iX3 можна замовити вже зараз. У Німеччині 50 xDrive коштує від 68 900 євро. Європейський ринковий дебют очікується в березні 2026 року. У США новинка з'явиться влітку 2026 року. Приблизно в той самий час очікується версія для Китаю. Зрозуміло, незабаром з'являться й інші модифікації iX3.

BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse

 

У Європі та Америці новинка конкуруватиме з Audi Q6 e-tron, Porsche Macan EV, майбутніми Mercedes GLC EV і Volvo EX60.

BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse

 

Випускатимуть BMW iX3 на новому заводі BMW в угорському Дебрецені. Старт серійного виробництва заплановано на перший квартал 2026 року.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: BMW
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1237
  0,1260
 0,31
EUR
 1
 48,2916
  0,0902
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1650  0,13 0,33 41,1950  0,13 0,30
EUR 48,3100  0,09 0,19 48,3600  0,09 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес