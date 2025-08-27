Авторизация

«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари

17:10 27.08.2025 |

Транспорт

 

Європейські виробники автомобілів попередили Європейську комісію про нереалістичність встановлених цілей щодо викидів вуглекислого газу (CO₂). Про це йдеться в листі Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA) та Європейської асоціації постачальників автомобілів (CLEPA) до президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн.

"Досягнення жорстких цілей щодо CO₂ для легкових автомобілів та фургонів на 2030 та 2035 роки в сучасному світі просто більше не є здійсненним", - йдеться в ньому.

Попри заплановані інвестиції понад 250 млрд євро у зелений перехід до 2030 року та сотні нових моделей електромобілів, промисловість стикається з серйозними викликами, серед яких повна залежність від Азії у виробництві батарей, високі ціни на електроенергію й американське мито у 15% на експорт європейських автомобілів.

Як результат, показники ринку електричних двигунів залишаються низькими: лише 15% серед легкових авто, 9% серед фургонів та 3,5% серед вантажівок.

Виробники вимагають кардинально переглянути підхід і замість фокусу на електромобілях зосередитися на технологічній нейтральності, що містить гібриди, водневі автомобілі та ефективні двигуни внутрішнього згоряння.

Компанії розглядають стратегічний діалог щодо майбутнього автомобільної промисловості, запланований на 12 вересня, як "останній шанс" ЄС скорегувати свою політику.

"Світ кардинально змінився з моменту встановлення поточного курсу, і стратегія ЄС для автомобільного сектору повинна змінитися разом з ним", - заявили у листі президент ACEA Ола Келленіус та президент CLEPA Маттіас Цінк.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Бізнес