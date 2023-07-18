Tesla Cybertruck став на конвеєр на два роки пізніше

Cybertruck від Tesla нарешті стартує у виробництві - у суботу компанія Ілона Маска повідомила у Twitter, що виготовила свій перший електричний пікап на заводі в Техасі та готується до масового виробництва.

Планувалось, що поставки кіберавтівки розпочнуться ще у 2021 році, однак дату кілька разів посунули, аби змінити певні компоненти та функціональність. Нині на Cybertruck оформлено понад 1,9 млн попередніх замовлень, хоча він і надходить із затримкою у два роки.

Футуристичний електричний пікап - не єдиний проєкт Ілона Маска, реалізований з запізненням чи взагалі відкладений. Видання Insider згадує щонайменше 6 проєктів, які він самовпевнено анонсував, але ще не реалізував.

Безпілотні електромобілі Tesla

Ще у 2016 році генеральний директор Tesla заявив, що через два роки водії зможуть використовувати кнопку «‎виклику», яка доставить їхнє авто з будь-якого місця. У 2017 році Маск розширив обіцянку, запевнивши покупців, що пройде лише два роки, перш ніж безпілотні Tesla зможуть самостійно їздити пересіченою місцевістю, доки їхні водії сплять.

Наразі автомобілі Tesla можуть використовувати «автопілот», який компанія визначає як «передову систему допомоги водію», однак від власників авто все одно вимагають тримати руки на кермі та бути готовими «‎перехопити керування у свої руки в будь-який момент».

Мільйон роботаксі

День інвестора Tesla 2019-го року відзначився ще однією обіцянкою Ілона Маска - той сказав, що у 2020 році компанія виведе на дорогу понад мільйон автономних роботаксі.

«Ми не скрізь отримаємо схвалення регуляторів, але я впевнений, що принаймні наступного року воно буде».

Плани щодо «‎спільного використання» Tesla вперше були запропоновані у 2016 році в «‎Генеральному плані, ч. 2» - електромобілі пропонували здавати в оренду на час, коли власники ними не користуються.

На цей час жодного роботаксі від Tesla люди не бачили.

Системи Hyperloop

Ілон Маск вперше представив ідею системи Hyperloop зі швидкістю 1200 км на годину у 2013 році. У 2017-му він написав у Twitter, що отримав «усне схвалення уряду» для проєкту, який з'єднає Нью-Йорк, Філадельфію, Балтімор і Вашингтон, округ Колумбія - та доставить користувачів із Нью-Йорка до округу Колумбія всього за 29 хвилин.

Однак у 2021 році з'явилась інформація, що The Boring Company Маска видалила з вебсайту плани щодо вище згаданого транзитного тунелю і тунелю в Лос-Анджелесі. У жовтні 2022 року Hyperloop, який Маск будує в Південній Каліфорнії, замінили паркувальними місцями для співробітників SpaceX.

X - суперзастосунок для «всього»

Наприкінці 2022 року Маск написав у Twitter, що покупка Twitter «прискорила» плани зі створення «X» - загадкового «суперзастосунка для всього» - на три-п'ять років.

Яким саме він мав бути залишається незрозумілим, хоча Маск звертався за натхненням до WeChat і говорив про плани створити програму на основі блокчейну. Мільярдер говорив, щоб програма зосередиться на свободі слова, боротиметься з тролями та ботами й потенційно використовуватиме модель передплати, схожу на Twitter Blue.

Ракетне паливо з CO2

У ще одному твіті 2021 року Маск написав, що SpaceX розпочинає програму з перетворення CO2 на придатне для використання ракетне паливо.

«Будь ласка, приєднуйтесь, якщо ви зацікавлені. Це також буде важливо для Марса», - написав він у кількох твітах.

Жодних новин про програму після цього він не публікував, хоча технологія, можливо, й розробляється дослідниками, зокрема Університету Цинциннаті.

1000 «сонячних дахів» на тиждень

Маск також сказав, що встановлюватиме сонячні панелі набагато швидше після того, як у 2016 році Tesla придбала SolarCity - компанію з установки сонячних батарей, якою керують двоюрідні брати мільярдера.

«Швидко нарощуємо виробничу лінію. Сподіваємося виготовляти ~1000 сонячних дахів на тиждень до кінця цього року», - твітнув Маск у липні 2019 року.

Загалом у 2022 році Tesla встановлювала в середньому лише 21 сонячну систему на тиждень. Найпродуктивніший перший квартал відзначився 32 сонячними дахами на тиждень - тобто лише 3,2% від мети Маска.