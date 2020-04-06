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Самый дорогой Bentley: краска из золы, 5000-летнее дерево и другие доработки Bacalar
13:34 06.04.2020 |
Компания Bentley показала несколько вариантов оформления родстера Mulliner Bacalar - самый дорогой и редкий новый автомобиль марки. Первенец программы Coachbuilt придворного ателье Mulliner выйдет тиражом в 12 экземпляров, каждый из которых создадут по спецификации заказчика - он вправе будет выбрать цвет кузова, декор экстерьера, материалы отделки салона.
«Мы создали шесть вариантов оформления, каждый со своими индивидуальными особенностями и целью, - прокомментировала глава департамента цветов и отделки Мария Малдер. - Что между ними общего - так это то, что подобный уровень персонализации и внимания к деталям доступен только для Bacalar».
О серьезности доработок говорит даже краска: один из оттенков, желтый Yellow Flame, представляет собой покрытые оксидом железа микроскопические пластинки диоксида кремния, полученные из золы рисовой шелухи. Туда же можно отнести безграничные варианты декорирования салона, с уникальной окантовкой, прострочкой и тиснениями.
Исполнение Bacalar Clerkenwell (на заглавной фотографии) «возрождает дух трассы Бруклендс, где соревновались ранние Bentley». Здесь присутствует сочетание панелей, окрашенных в цвета Moss Green и Cumbrian Green, кожи Golden Oak, контрастной проточки Saddle и твида Cheltenham. Имя заимствовано у района Кларкенуэлл в центральном Лондоне.
Эстафету географического нейминга принимает версия The Menlo, названная в честь калифорнийского Менло-Парк. Её легко узнать по кузову синего цвета и желтым акцентам, а также черному салону.
Следом за ней идет The Fulton (от района Фултон Ривер в Чикаго), с кузовом Lacquer Red и декоративными накладками из 5000-летней древесины Riverwood, извлечённой из торфяных болот в Восточной Англии.
Потом - The Greenwich (схема «серый New Grey на бордовом Cricket Ball»), The Brickell (Atom Silver и Brunel) и, наконец, демонстрационный образец The Randwick с кузовом цвета Yellow Flame и глянцевым черным декором.
Технически родстер Bentley Mulliner Bacalar близок к кабриолету Continental GTC. Однако у «Бакалара» практически полностью оригинальный кузов и салон: единственная общая деталь - это дверные ручки. Причём их оставили только из-за датчиков системы бесключевого доступа.
Под капотом трудится битурбомотор W12 6.0 (659 сил и 900 Нм), совмещенный с восьмиступенчатым «роботом». Привод - полный. Есть пневмоподвеска и 48-вольтовая система подавления кренов Bentley Dynamic Ride.
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