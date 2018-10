Брэнсон ушел с поста главы Virgin Hyperloop One

Британский бизнесмен Ричард Брэнсон ушел с должности главы Virgin Hyperloop One.

Об этом пишет Reuters.

"На этом этапе развития компании нужен практичный лидер, который сосредоточится на бизнесе и новых возможностях. Мне будет трудно выполнить это обязательство, поскольку я сейчас больше посвящаю свое время филантропическим проектам, а также другим бизнесам Virgin Group",- заявил Брэнсон.

Государственный инвестфонд ОАЭ Dubai World, крупнейший инвестор Virgin Hyperloop One, подтвердил информацию об отставке Брэнсона.

Ранее The Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия отменила запланированную сделку с Virgin Hyperloop One.

По данным издания, соглашение сорвалось после того, как Ричард Брэнсон раскритиковал власти страны из-за исчезновения журналиста газеты The Washington Post Джамаля Хашогги.

В компании подчеркнули, что уход Брэнсона не связан со срывом переговоров с Саудовской Аравией.

Hyperloop One - американская компания, разрабатывающая высокоскоростные железные дороги. Она занимается разработкой и внедрением концепции сверхскоростной транспортной системы с пассажирскими капсулами в вакуумной трубе (Hyperloop).