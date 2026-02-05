Борг більший за економіку: США повторили показник часів Другої світової

Державний борг США вперше з часів Другої світової війни перевищив обсяг американськї економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Бюро економічного аналізу.

Держборг США досяг 31,27 трлн доларів проти 31,22 трлн доларів внутрішнього валового продукту (ВВП).

Таким чином, співвідношення державного боргу до ВВП на кінець квітня 2026 року перевищило 100% і становить близько 100,2%, що є найвищим показником у мирний час в історії країни.

За прогнозами, боргове навантаження США може і надалі зростати, що створює виклики для бюджетної стабільності та економічної політики країни в середньо- і довгостроковій перспективі.

"Це лише питання часу, коли ми перевершимо історичний рекорд у 106%, досягнутий одразу після Другої світової війни. На цей раз запозичення викликані не масштабним глобальним конфліктом, а повною відмовою обох партій від ухвалення важких рішень", - зазначила президент комітету за відповідальний федеральний бюджет Мая Мак-Гінес.