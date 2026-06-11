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Відмова Болгарії від постачання зброї: чому в МЗС налаштовані оптимістично
09:24 11.06.2026 |
Попри заяву міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова щодо припинення допомоги Україні, у Києві вважають, що надходження болгарської зброї не зупиниться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.
"Україна, станом на зараз, не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії. Триває українсько-болгарська оборонна співпраця на комерційній основі, і вона є взаємовигідною для України і Болгарії", - розповів він.
Тихий додав, що Київ розраховує на продовження цієї співпраці, оскільки вона вигідна як Україні, яка отримує необхідні засоби, так і Болгарії, яка може масштабувати виробництво та заробляти."Тому ми сподіваємося, що українська оборона в комерційному вимірі, співпраця триватиме. Нам здається, що
Він також подякував Болгарії за наявність такої можливості, і додав, що Україна цінує співпрацю з болгарськими оборонними компаніями.
"Ця співпраця комерційна, взаємовигідна, дозволяє нам швидше досягати миру. Я хочу ще такий акцент зробити, бо чим сильніша Україна, чим більше засобів в України є, чим більше сили є, тим швидше настане мир", - підкреслив Тихий.
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