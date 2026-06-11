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АНАЛІТИКА

Відмова Болгарії від постачання зброї: чому в МЗС налаштовані оптимістично

Попри заяву міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова щодо припинення допомоги Україні, у Києві вважають, що надходження болгарської зброї не зупиниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.

"Україна, станом на зараз, не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії. Триває українсько-болгарська оборонна співпраця на комерційній основі, і вона є взаємовигідною для України і Болгарії", - розповів він.

Тихий додав, що Київ розраховує на продовження цієї співпраці, оскільки вона вигідна як Україні, яка отримує необхідні засоби, так і Болгарії, яка може масштабувати виробництво та заробляти.

"Тому ми сподіваємося, що українська оборона в комерційному вимірі, співпраця триватиме. Нам здається, що

Він також подякував Болгарії за наявність такої можливості, і додав, що Україна цінує співпрацю з болгарськими оборонними компаніями.

"Ця співпраця комерційна, взаємовигідна, дозволяє нам швидше досягати миру. Я хочу ще такий акцент зробити, бо чим сильніша Україна, чим більше засобів в України є, чим більше сили є, тим швидше настане мир", - підкреслив Тихий.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Болгарія
 

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