У яких країнах Європи працюють найдовше і найкоротше — дані Eurostat

Різниця у тривалості робочого тижня між європейськими країнами залишається суттєвою і сягає майже 10 годин.

У середньому робітники в Євросоюзі працюють 35,9 години на тиждень, повідомляє Euronews Business із посиланням на дані Євростату.

Країни з найдовшим робочим тижнем

Найбільша тривалість робочого часу зафіксована у країнах Балканського регіону та південно-східної Європи. У межах ЄС показник коливається від 31,9 години в Нідерландах до 39,6 години в Греції.

Якщо враховувати країни-кандидати до ЄС та членів ЄАВТ, то лідером є Туреччина з 42,4 години. Далі йдуть Боснія і Герцеговина (40,9 години) та Сербія (40,6 години). Це єдині країни, де середній робочий тиждень перевищує 40 годин.

Також високі показники мають Греція (39,6 години), Північна Македонія (39,5 години) та Болгарія (38,7 години).

Країни з найкоротшим робочим тижнем

Найменше працюють у Нідерландах ‒ у середньому 31,9 години на тиждень. За даними дослідників, майже 43% зайнятих у країні працюють неповний робочий день, що є найвищим показником у ЄС.

Далі за Нідерландами йдуть Німеччина, Норвегія та Данія з показником 33,9 години. Також менше ніж 35 годин на тиждень працюють в Австрії (34,0), Бельгії (34,3) та Фінляндії (34,7).

Великі економіки ЄС

Серед найбільших економік Євросоюзу найкоротший робочий тиждень має Німеччина ‒ 33,9 години. Це на 1,7 години менше, ніж у Франції (35,6 години).

Іспанія має найдовший робочий тиждень серед великих економік ‒ 36,3 години, трохи менше показник в Італії ‒ 36,1 години. Обидві країни перевищують середній рівень по ЄС.

Різниця за секторами

Найдовше працюють працівники сільського, лісового та рибного господарства ‒ у середньому 42 години на тиждень. Далі йдуть керівники (40,6 години) та військовослужбовці (39,4 години).

Найкоротший робочий тиждень мають працівники простих професій ‒ 31,8 години. Також менше працюють допоміжний офісний персонал (34,0 години) та працівники сфери послуг і торгівлі (34,5 години).