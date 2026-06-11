Родина Трампа отримала $2,3 млрд на крипторинку — інвестори втратили стільки ж, пише Reuters

Прибуток компаній Трампа та збитки інвесторів. Інфографіка Incrypted.

Родина президента США Дональда Трампа заробила щонайменше $2,3 млрд на чотирьох криптовалютних проєктах, повідомляє Reuters за підсумками власного розслідування. За даними агентства, понад 1 млн інвесторів, які вклали кошти в ці активи та пов'язані компанії, сукупно втратили приблизно таку саму суму.

Йдеться про World Liberty Financial, мемкоїн TRUMP, компанію ALT5 Sigma, яка пізніше змінила назву на AI Financial Corp, а також майнінгову фірму American Bitcoin.

Як працювала схема?

За даними Reuters, у всіх чотирьох випадках родина Трампа ризикувала мінімальним обсягом власних коштів. Натомість вона надавала проєктам право використовувати своє ім'я або брала участь у їхньому просуванні.

Сини президента Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший публічно підтримували ці ініціативи. Інвестори вкладали кошти у токени або акції пов'язаних компаній. Після цього ціни активів знижувалися, тоді як структури, пов'язані з Трампом, отримували дохід від продажу токенів, ліцензійних угод або часток у бізнесі.

Reuters також навів коментар Дональда Трампа від 2016 року щодо ліцензійної моделі:

«Ліцензійні угоди - найкращі угоди, бо в них немає ризику. Ти не вкладаєш власний капітал».

World Liberty Financial

World Liberty Financial став найбільшим криптопроєктом родини Трампа за обсягом доходу, стверджує Reuters. Його запустили у жовтні 2024 року з обіцянкою «демократизувати фінансову систему».

Проєкт продавав токени спочатку за $0,015, а пізніше - за $0,05. За даними агентства, 75% виручки від продажу активів надходило на рахунки структур, пов'язаних із Трампом.

Reuters оцінив дохід родини від World Liberty Financial у понад $1,4 млрд. Водночас біржова ціна токена знизилася приблизно на 87% - з $0,46 до $0,06. Сукупні збитки інвесторів агентство оцінило у $674 млн.

Окремо журналісти Reuters зазначили, що у квітні 2025 року World Liberty Financial обмежив виведення токенів для більшості інвесторів до 2030 року. Криптопідприємець Джастін Сан, який був одним із великих інвесторів проєкту, подав позов проти компанії. Він звинуватив її у вимаганні.

Мемкоїн TRUMP

Мемкоїн TRUMP запустили 17 січня 2025 року - за три дні до інавгурації Дональда Трампа. Протягом доби після запуску токен досяг максимуму на рівні близько $75. Після цього його вартість різко впала.

Агентство стверджує, що родина Трампа заробила на TRUMP близько $616 млн. Водночас покупці токена втратили понад $700 млн. Від пікового значення актив подешевшав приблизно на 97%.

ALT5 Sigma

Ще одним проєктом у розслідуванні Reuters стала компанія ALT5 Sigma, яка торгувалася на Nasdaq. Пізніше вона змінила назву на AI Financial Corp.

За даними агентства, компанія залучила $750 млн через продаж акцій і спрямувала $717 млн на купівлю токенів World Liberty Financial. Понад $500 млн із цих коштів, як стверджує Reuters, перейшли родині Трампа через угоду про розподіл доходів.

Акції компанії впали з пікового рівня понад $9 до $0,75. Сукупні втрати інвесторів Reuters оцінив приблизно у $675 млн.

American Bitcoin

American Bitcoin - майнінгова компанія, яка отримала лістинг на Nasdaq через злиття. Ерік Трамп обійняв у ній посаду головного стратегічного директора.

За даними Reuters, він отримав 9% акцій компанії без очевидних власних вкладень. Станом на кінець квітня 2025 року його частка коштувала понад $70 млн.

Водночас акції American Bitcoin знизилися з $11 до $1,15. Збитки зовнішніх інвесторів агентство оцінило у понад $200 млн.

Що кажуть інвестори?

Журналісти Reuters поспілкувалися з 27 інвесторами, які вкладали кошти у проєкти, пов'язані з родиною Трампа. Більшість із них знали про попередні банкрутства та невдалі бізнеси президента США, однак вважали його політичний статус додатковою гарантією успіху.

За даними агентства, майже всі опитані визнали, що не проводили належного аналізу перед інвестиціями.

Серед прикладів у Reuters навели:

29-річну Фатіме Елргдаві з Каліфорнії, яка вклала $2000 у TRUMP. Її позиція скоротилася до менш ніж $120;

45-річного інвестора з Індіани, який вклав $40 000 в ALT5 Sigma і втратив близько $32 700;

пенсіонера з Нью-Йорка, який інвестував $60 000 в ALT5 Sigma. Вартість його активів знизилася до $5300;

менеджера готелю з В'єтнаму, який втратив суму, еквівалентну доходу за кілька років;

інженера з Міннесоти, який втратив $60 000 заощаджень.

Лише п'ятеро з 27 опитаних Reuters інвесторів отримали прибуток. Переважно це були користувачі, які купили токени World Liberty Financial на ранніх раундах і швидко продали доступну частину активів.

Експерти вказали на конфлікт інтересів

Вісім експертів із державної етики, опитаних Reuters, назвали ситуацію безпрецедентним конфліктом інтересів. На їхню думку, президент США отримує фінансову вигоду від індустрії, яку регулює його адміністрація.

Водночас експерти зазначили, що така модель не обов'язково порушує закон. Юридичні наслідки можливі лише за умови доведення прямого обміну доступом до президента на фінансову вигоду.

Зазначимо, це не перше розслідування, пов'язане з фінансовою діяльністю родини Трампа у криптосекторі. Так, у вересні 2025 року у Bloomberg повідомили, що сім'я президента США менш ніж за місяць збільшила свої криптовалютні статки приблизно на $1,3 млрд завдяки проєктам World Liberty Financial та American Bitcoin Corp. Видання наголошувало, що ці активи вже можна порівняти за масштабом із традиційними бізнесами родини, зокрема гольф-клубами та курортами.

Уже в жовтні 2025 року Financial Times оцінила криптовалютні прибутки сім'ї Трампа більш ніж у $1 млрд до сплати податків за рік. За даними видання, криптобізнеси родини активно розвивалися на тлі дерегуляції галузі у США та мали зв'язки з іноземними інвесторами й державними структурами.