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Бюджет ЄС на 2027 рік: Єврокомісія пропонує понад €1 млрд допомоги Україні
10:40 11.06.2026 |
Європейська комісія 10 червня запропонувала попередній варіант річного бюджету Європейського Союзу на 2027-й. Він сягає 200 мільярдів євро.
Бюджет наступного року продовжуватиме забезпечувати вирішальне фінансування встановлених політичних пріоритетів ЄС, включаючи значну підтримку України через Механізм підтримки України та нову Позику на підтримку України.
Зокрема, пропозиція бюджету передбачає 1,15 мільярда євро в графі «Позика на підтримку України».
За формулюванням Єврокоміісії, російська агресія проти України підкреслила необхідність значних інвестицій у безпеку та оборону в державах-членах блоку для побудови «безпечнішого майбутнього для Європи».
«Бюджет наступного року відображає дедалі більшу роль Євросоюзу в зміцненні готовності Європи до безпеки та оборони, а також у підтримці інвестицій в оборонні дослідження, промисловий потенціал, військову мобільність та стратегічну стійкість», - додає орган виконавчої влади ЄС.
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