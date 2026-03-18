Трамп допускає перегляд участі США в НАТО після відмови союзників підтримати дії щодо Ірану

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають переглянути своє членство в НАТО, розкритикувавши союзників за відмову допомогти у війні в Ірані.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить CNN.

Членство в НАТО, за словами Трампа, - це "безумовно, питання, над яким нам слід замислитися".

Проводячи паралелі між війною в Ірані і війною РФ проти України, він зазначив, що США не були зобов'язані допомагати, коли Росія вторглася в Україну.

"Ми допомагаємо їм, а вони не допомагають нам, і я думаю, що це дуже погано для НАТО", - сказав Трамп.

Він також додав, що союзники по НАТО підтримують мету США щодо запобігання отриманню Іраном ядерної зброї, але не хочуть вплутуватися у війну.

"Ніхто не хоче, щоб Іран мав ядерну зброю, бо ці люди божевільні. Вони абсолютно божевільні, і вони жорстокі, агресивні. Усі з цим згодні, але вони не хочуть допомагати", - переконаний Трамп.

Він сказав, що США взяли це до відома. Але коли його запитали, чи будуть якісь наслідки для НАТО, Трамп відповів: "Ну, ні, я просто думаю, що це недобре для партнерства, коли вони кажуть: "Те, що ви робите, - це чудово, але ми не збираємося допомагати".

Нагадаємо, днями Трамп закликав країни НАТО допомогти США відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Він попередив, що у разі відмови на НАТО чекає "дуже погане майбутнє".

Однак після того, як низка європейських країн відмовилась від участі у потенційній операції із захисту Ормузької протоки, Трамп заявив, що йому не потрібна нічия допомога.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
