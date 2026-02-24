Пентагон: США перехопили танкер Bertha в Індійському океані через обхід санкцій проти Ірану

США перехопили в Індійському океані танкер Bertha, який перебуває під американськими санкціями проти Ірану і який прямував із Венесуели, повідомив Пентагон.

"Збройні сили США піднялися на борт вже третього танкера, що перебуває під санкціями, в Індійському океані після того, як вони відстежували його шлях з Карибського моря в рамках зусиль щодо припинення незаконної торгівлі нафтою, пов'язаної з Венесуелою", - йдеться в повідомленні Пентагону в соцмережі Х.

Згідно з даними сайту Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, танкер Bertha ходить під прапором Островів Кука і перебуває під санкціями у зв'язку з Іраном.

"Судно діяло в порушення встановленої президентом США Дональдом Трампом блокади щодо суден, що перебувають під санкціями, в Карибському басейні і намагалося втекти від нас", - повідомили в Пентагоні.

У повідомленні наголошується, що міжнародні води не є притулком для тих, хто опинився під санкціями.

