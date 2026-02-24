Авторизация

Президентка Європарламенту схвалила €90 млрд фінансової допомоги Україні

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола у вівторок, 24 лютого, підписала європейський кредит для України на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«Щойно підписала кредит на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро від імені Європарламенту», - написала Мецола.

За її словами, ці кошти будуть використані «для продовження надання основних державних послуг; підтримки сильної оборони України; для захисту нашої спільної безпеки та свободи; для досягнення справжнього та тривалого миру і для закріплення майбутнього України в Європі».
