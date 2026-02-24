Фінансові новини
- |
- 24.02.26
- |
- 16:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Німеччина отримала мандат ЄС на контроль активів «Роснефті»
16:15 24.02.2026 |
Європейська комісія схвалила нову структуру піклування, яка закріплює довгостроковий контроль Берліна над німецькими активами «роснєфті» й дозволяє знайти стійке рішення для подальшої роботи бізнесу. Про це повідомляє Reuters.
Активи, включаючи частки в нафтопереробних заводах (НПЗ) PCK Raffinerie у місті Шведті, MiRo Карлсруе й Bayernoil, перейшли під управління федерального уряду в Берліні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Представник Єврокомісії зазначив, що рішення фактично підтверджує новий режим піклування, який де-факто продовжується на невизначений термін, доки не з'явиться нова структура управління.
Міністерство економіки Німеччини повідомило, що вивчить варіант запровадження довірчого управління німецькими активами «роснєфті» на основі закону про зовнішню торгівлю без обмеження шестимісячним терміном.
У відомстві додали, що для такої схеми необхідне проведення антимонопольної перевірки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Регулювання криптовалют в Україні: з’являться основний і допоміжний регулятори
|Трамп іде наперекір суду, підвищуючи митні ставки до 15%.
|Ще два банки в Україні визнані неплатоспроможними — НБУ.
|Трамп продовжив дію окремих санкцій США проти РФ ще на один рік.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Пентагон: США перехопили танкер Bertha в Індійському океані через обхід санкцій проти Ірану
|Німеччина отримала мандат ЄС на контроль активів «Роснефті»
|Президентка Європарламенту схвалила €90 млрд фінансової допомоги Україні
|Каллас заявила, що ЄС може використовувати заморожені активи РФ у разі блокування кредиту Україні Угорщиною
|Скасування тарифів Трампа спричинило хвилю вимог компенсацій від американського бізнесу — FT
|Route 1 повністю законтрактовано на березень для постачання газу з Греції в Україну
Бізнес
|3 Гбіт/с у 6G: Samsung прискорює майбутнє мобільного зв’язку.
|Nvidia близька до інвестування в OpenAI до $30 млрд замість узгоджених раніше $100 млрд - ЗМІ
|Квантові обчислення в дата-центрах стануть реальністю вже до кінця десятиліття.
|Світовий прорив на шляху до ядерного синтезу — плазму вперше стабілізували маглевом.
|Українська STETMAN запустить перший супутник для забезпечення звʼязку Сил оборони.
|Інвестиції на $700 млрд: Волл-стріт робить ставку на ШІ-чипи як на «нову нафту» — ЗМІ.
|Google створює нову систему розблокування обличчям для Pixel та Chromebook за аналогією з Face ID