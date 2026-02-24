Авторизация

Німеччина отримала мандат ЄС на контроль активів «Роснефті»

Європейська комісія схвалила нову структуру піклування, яка закріплює довгостроковий контроль Берліна над німецькими активами «роснєфті» й дозволяє знайти стійке рішення для подальшої роботи бізнесу. Про це повідомляє Reuters.

Активи, включаючи частки в нафтопереробних заводах (НПЗ) PCK Raffinerie у місті Шведті, MiRo Карлсруе й Bayernoil, перейшли під управління федерального уряду в Берліні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Представник Єврокомісії зазначив, що рішення фактично підтверджує новий режим піклування, який де-факто продовжується на невизначений термін, доки не з'явиться нова структура управління.

Міністерство економіки Німеччини повідомило, що вивчить варіант запровадження довірчого управління німецькими активами «роснєфті» на основі закону про зовнішню торгівлю без обмеження шестимісячним терміном.

У відомстві додали, що для такої схеми необхідне проведення антимонопольної перевірки.
За матеріалами: EnKorr
 

