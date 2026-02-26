Фінансові новини
- 26.02.26
- 16:34
RSS
мапа сайту
Рішення ухвалено: ЄС дозволив депортації біженців за межі Союзу
09:06 24.02.2026 |
Країни Європейського Союзу (ЄС) остаточно затвердили зміну правил депортації, що дає змогу швидше висилати шукачів притулку у центри надання притулку в країнах, до яких вони не мають жодного відношення. Формальне рішення було ухвалено Радою ЄС у понеділок, 23 лютого, і набуде чинності 12 червня в рамках загальноєвропейської реформи правил надання притулку.
Згідно з новими правилами, Німеччина та інші держави ЄС зможуть депортувати людей до третіх країн навіть у тому випадку, якщо у претендентів на притулок там немає жодних особистих зв'язків. Раніше для цього була потрібна наявність "тісного зв'язку" - наприклад, родичів або історії тривалого проживання. Тепер буде достатньо угоди між державою-членом ЄС та відповідною державою. Така модель раніше була випробувана Великобританією та отримала назву "руандійської".
Список "безпечних країн"
Крім того, остаточно затверджено загальноєвропейський список "безпечних країн" походження, яким керуватимуться всі члени Євросоюзу. До нього увійшли країни Північної Африки - Марокко, Туніс та Єгипет, а також Косово, Колумбія та держави Південної Азії - Індія та Бангладеш.
Щодо громадян цих країн, депортації з Німеччини та інших держав ЄС зможуть здійснюватися швидше за рахунок прискорених процедур розгляду заяв. При цьому автоматичної відмови у притулку не передбачено: підстави для його надання, як і раніше, повинні перевірятися.
Країни-кандидати на вступ до ЄС також вважатимуться безпечними для своїх громадян. Серед них, наприклад, Сербія, Албанія, Чорногорія та Туреччина. Однак із цього правила можливі винятки - у разі запровадження санкцій ЄС чи початку збройного конфлікту у відповідній країні. Такі списки досі вели окремі члени ЄС, зокрема, Німеччина.
У середині лютого посилення міграційного законодавства ЄС схвалив Європарламент.
