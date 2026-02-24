Route 1 повністю законтрактовано на березень для постачання газу з Греції в Україну

У понеділок 23 лютого пройшов аукціон з бронювання місячних потужностей спільного продукту Route 1 для імпорту природного газу до України на березень.

За результатами аукціону всі запропоновані потужності заброньовано - близько 2,41 млн куб м на добу або майже 75 млн куб м за весь місяць. Про це свідчать дані на платформі бронювання потужностей, передає ExPro.

Спільний продукт Route 1 дозволяє бронювати потужності для імпорту природного газу з грецького терміналу LNG Revithoussa до України за спеціальними зниженими тарифами. Маршрут запрацював у липні 2025 року. В останні місяці попит на потужності Route 1 був мінімальним: на січень потужності не бронювали, на лютий - 4,5 тис. куб м на добу.

За інформацією ExPro, природний газ по Route 1 у березні буде отримувати НАК «Нафтогаз України». Нагадаємо, грецька компанія повідомляла, що у березні очікується перший американський LNG до України через Грецію. Газ буде надходити у рамках договору з грецькою компанією Atlantic See LNG Trade.

Натомість, потужності по маршрутах Route 2 (з грецького LNG терміналу Alexandrupolis) та Route 3 (з точки входу з TAP, азербайджанський газ) заброньовані не були.