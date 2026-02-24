Фінансові новини
- |
- 24.02.26
- |
- 16:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Route 1 повністю законтрактовано на березень для постачання газу з Греції в Україну
09:27 24.02.2026 |
У понеділок 23 лютого пройшов аукціон з бронювання місячних потужностей спільного продукту Route 1 для імпорту природного газу до України на березень.
За результатами аукціону всі запропоновані потужності заброньовано - близько 2,41 млн куб м на добу або майже 75 млн куб м за весь місяць. Про це свідчать дані на платформі бронювання потужностей, передає ExPro.
Спільний продукт Route 1 дозволяє бронювати потужності для імпорту природного газу з грецького терміналу LNG Revithoussa до України за спеціальними зниженими тарифами. Маршрут запрацював у липні 2025 року. В останні місяці попит на потужності Route 1 був мінімальним: на січень потужності не бронювали, на лютий - 4,5 тис. куб м на добу.
За інформацією ExPro, природний газ по Route 1 у березні буде отримувати НАК «Нафтогаз України». Нагадаємо, грецька компанія повідомляла, що у березні очікується перший американський LNG до України через Грецію. Газ буде надходити у рамках договору з грецькою компанією Atlantic See LNG Trade.
Натомість, потужності по маршрутах Route 2 (з грецького LNG терміналу Alexandrupolis) та Route 3 (з точки входу з TAP, азербайджанський газ) заброньовані не були.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Регулювання криптовалют в Україні: з’являться основний і допоміжний регулятори
|Трамп іде наперекір суду, підвищуючи митні ставки до 15%.
|Ще два банки в Україні визнані неплатоспроможними — НБУ.
|Трамп продовжив дію окремих санкцій США проти РФ ще на один рік.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Пентагон: США перехопили танкер Bertha в Індійському океані через обхід санкцій проти Ірану
|Німеччина отримала мандат ЄС на контроль активів «Роснефті»
|Президентка Європарламенту схвалила €90 млрд фінансової допомоги Україні
|Каллас заявила, що ЄС може використовувати заморожені активи РФ у разі блокування кредиту Україні Угорщиною
|Скасування тарифів Трампа спричинило хвилю вимог компенсацій від американського бізнесу — FT
|Route 1 повністю законтрактовано на березень для постачання газу з Греції в Україну
Бізнес
|3 Гбіт/с у 6G: Samsung прискорює майбутнє мобільного зв’язку.
|Nvidia близька до інвестування в OpenAI до $30 млрд замість узгоджених раніше $100 млрд - ЗМІ
|Квантові обчислення в дата-центрах стануть реальністю вже до кінця десятиліття.
|Світовий прорив на шляху до ядерного синтезу — плазму вперше стабілізували маглевом.
|Українська STETMAN запустить перший супутник для забезпечення звʼязку Сил оборони.
|Інвестиції на $700 млрд: Волл-стріт робить ставку на ШІ-чипи як на «нову нафту» — ЗМІ.
|Google створює нову систему розблокування обличчям для Pixel та Chromebook за аналогією з Face ID