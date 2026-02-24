Фінансові новини
- 24.02.26
- 16:31
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Скасування тарифів Трампа спричинило хвилю вимог компенсацій від американського бізнесу — FT
10:32 24.02.2026 |
Після рішення Верховного суду США, який визнав, що президент Дональд Трамп не мав повноважень запроваджувати мита, американський бізнес почав масово вимагати компенсації.
Наразі вже подано позовів на понад $130 млрд, повідомляє Financial Times.
Торгова палата США та Національна федерація роздрібної торгівлі (NRF) були серед галузевих організацій, які одразу закликали до відшкодування мільярдів доларів мит, сплачених після запровадження тарифів Трампа минулого року.
NRF, що представляє таких ритейлерів, як Walmart, а також власників незалежних магазинів, наголосила на необхідності "забезпечити безперебійний процес повернення тарифів імпортерам США, що стимулюватиме економіку та дозволить компаніям реінвестувати у власну діяльність, персонал та клієнтів".
Торгова палата підтримала цю ініціативу та закликала менші компанії домагатися повернення сплачених мит.
"Швидке відшкодування неприпустимих тарифів буде важливим для понад 200 000 імпортерів малого бізнесу та допоможе підтримати економічне зростання цього року", ‒ зазначив головний політичний директор організації Ніл Бредлі.
Американська асоціація одягу та взуття, що представляє таких виробників, як Ralph Lauren та American Eagle Outfitters, також заявила, що рішення передбачає обов'язкове повернення коштів. Вона закликала Митно-прикордонне управління "діяти швидко та надати чіткі інструкції бізнесу щодо отримання відшкодування за незаконно стягнуті тарифи", зазначивши, що недавно модернізований електронний процес відшкодування сприятиме пришвидшенню процедури.
Водночас аналітики попередили, що уряду може знадобитися роки, щоб повернути кошти компаніям. Крім того, процес буде розглядатися в кожному конкретному випадку, тому не всі компанії обов'язково отримають компенсацію.
