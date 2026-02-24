Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Каллас заявила, що ЄС може використовувати заморожені активи РФ у разі блокування кредиту Україні Угорщиною

ЄС перегляне використання заморожених російських активів для допомоги Україні у разі, якщо Угорщина не зніме вето на кредит у 90 млрд євро.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на пресконференції після засідання Ради ЄС із зовнішніх відносин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На думку глави європейської дипломатії, угорський народ навряд чи підтримає політику прем'єр-міністра Віктора Орбана.

«Ми знаємо, що в Угорщині наближаються вибори, але мені дуже важко уявити, враховуючи та знаючи історію Угорщини, що народ Угорщини насправді підтримає відмову від допомоги народу України, який її потребує», - сказала вона.

У цьому зв'язку Каллас висловила сумнів, що такі кроки принесуть Орбану бонусні бали на парламентських виборах 12 квітня, хоча й визнала, що не дуже добре знає про політичний клімат в Угорщині.

Вона зазначила, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта порушать це питання з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, «тому що це насправді не відповідає пункту про щиру співпрацю, який ми маємо в договорах».

Стосовно наявності у ЄС плану Б, якщо Угорщина не зніме вето щодо кредиту для України, Каллас відповіла: «У нас був план А, який передбачав використання заморожених російських активів, тож якщо це тепер план Б, то, можливо, нам варто над цим попрацювати».

Вона нагадала, що всі лідери ЄС погодилися на Європейській раді в грудні 2025 року надати 90-мільярдний кредит Україні, і прикро, що зараз «хтось відступає від цього рішення».

«Нам потрібно швидко діяти в цьому питанні, тому що Україні потрібна наша допомога», - підсумувала вона.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2982
  0,0235
 0,05
EUR
 1
 51,0053
  0,0883
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9524  0,03 0,06 43,5052  0,02 0,06
EUR 50,8079  0,00 0,01 51,4503  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2900  0,00 0,00 43,3200  0,00 0,00
EUR 51,1168  0,00 0,00 51,1305  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес