Каллас заявила, що ЄС може використовувати заморожені активи РФ у разі блокування кредиту Україні Угорщиною

ЄС перегляне використання заморожених російських активів для допомоги Україні у разі, якщо Угорщина не зніме вето на кредит у 90 млрд євро.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на пресконференції після засідання Ради ЄС із зовнішніх відносин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На думку глави європейської дипломатії, угорський народ навряд чи підтримає політику прем'єр-міністра Віктора Орбана.

«Ми знаємо, що в Угорщині наближаються вибори, але мені дуже важко уявити, враховуючи та знаючи історію Угорщини, що народ Угорщини насправді підтримає відмову від допомоги народу України, який її потребує», - сказала вона.

У цьому зв'язку Каллас висловила сумнів, що такі кроки принесуть Орбану бонусні бали на парламентських виборах 12 квітня, хоча й визнала, що не дуже добре знає про політичний клімат в Угорщині.

Вона зазначила, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта порушать це питання з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, «тому що це насправді не відповідає пункту про щиру співпрацю, який ми маємо в договорах».

Стосовно наявності у ЄС плану Б, якщо Угорщина не зніме вето щодо кредиту для України, Каллас відповіла: «У нас був план А, який передбачав використання заморожених російських активів, тож якщо це тепер план Б, то, можливо, нам варто над цим попрацювати».

Вона нагадала, що всі лідери ЄС погодилися на Європейській раді в грудні 2025 року надати 90-мільярдний кредит Україні, і прикро, що зараз «хтось відступає від цього рішення».

«Нам потрібно швидко діяти в цьому питанні, тому що Україні потрібна наша допомога», - підсумувала вона.