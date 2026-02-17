Фінансові новини
Пенсійний вік у Німеччині можуть підвищити до 70 років — ЗМІ.
15:39 16.02.2026
Пенсійна комісія, призначена урядом Німеччини, має намір обговорити підвищення пенсійного віку до 70 років.
Про це повідомляє видання Bild з посиланням на джерела в комісії, пише "Європейська правда".
За повідомленнями, на засіданні експертної групи 23 лютого буде обговорено, як можна реалізувати таке підвищення. Обговорення також торкнеться розміру відрахувань за достроковий вихід на пенсію та стимулів для продовження трудової діяльності.
За інформацією Bild, обговорюється "дуже щедра" фінансова винагорода за відстрочку виходу на пенсію. Рекомендація може бути готова вже навесні.
Згідно з повідомленням, також відбудуться дискусії щодо того, чи повинні державні службовці та політики в майбутньому робити внески до системи обов'язкового пенсійного страхування.
Тим часом Йоганес Вінкель, голова Молодіжної спілки (JU), закликав до проведення комплексної реформи, щоб скоротити щорічні витрати на пенсії на понад 50 мільярдів євро. Збільшення пенсій має базуватися на інфляції, а не на зростанні заробітної плати, заявив політик ХДС. Він також зажадав скасування можливості дострокового виходу на пенсію у віці 63 років.
Вінкель звинуватив СДПН в ігноруванні демографічних змін. "Зокрема, СДПН проводить політику так, ніби цих змін взагалі не існує. Це далеко від реальності", - сказав Вінкель.
ТЕГИ
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
|За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
|Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Пенсійний вік у Німеччині можуть підвищити до 70 років — ЗМІ.
|ЄЦБ запускає механізм доступу до ліквідності в євро для світових центробанків.
|Японія та Канада надали Україні грант на $690 млн у рамках ERA.
|Керівник німецької Rheinmetall вважає, що війна в Україні не завершиться цьогоріч.
|США захопили підсанкційний танкер Veronica III в Індійському океані
|Україна отримає енергетичну допомогу від Китаю — заява МЗС.
Бізнес
|Китайський автовиробник BYD уперше обігнав Ford у світових продажах.
|Google запроваджує можливість видалення персональних даних із результатів пошуку.
|За оцінкою Morgan Stanley, розвиток ШІ може поставити під ризик $1,5 трлн американських кредитів.
|SpaceX коригує план освоєння космосу: Місяць стане першим етапом перед Марсом.
|Токамак у Китаї утримав плазму понад 22 хвилини, побивши світовий рекорд, проте за участю штучного інтелекту.
|У Windows 11 більше не буде підтримки драйверів старих принтерів від Microsoft.
|Біометрія нового рівня: Samsung розробляє Polar ID для Galaxy S27 Ultra.