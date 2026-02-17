Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пенсійний вік у Німеччині можуть підвищити до 70 років — ЗМІ.

Пенсійна комісія, призначена урядом Німеччини, має намір обговорити підвищення пенсійного віку до 70 років.

Про це повідомляє видання Bild з посиланням на джерела в комісії, пише "Європейська правда".

За повідомленнями, на засіданні експертної групи 23 лютого буде обговорено, як можна реалізувати таке підвищення. Обговорення також торкнеться розміру відрахувань за достроковий вихід на пенсію та стимулів для продовження трудової діяльності.

За інформацією Bild, обговорюється "дуже щедра" фінансова винагорода за відстрочку виходу на пенсію. Рекомендація може бути готова вже навесні.

Згідно з повідомленням, також відбудуться дискусії щодо того, чи повинні державні службовці та політики в майбутньому робити внески до системи обов'язкового пенсійного страхування.

Тим часом Йоганес Вінкель, голова Молодіжної спілки (JU), закликав до проведення комплексної реформи, щоб скоротити щорічні витрати на пенсії на понад 50 мільярдів євро. Збільшення пенсій має базуватися на інфляції, а не на зростанні заробітної плати, заявив політик ХДС. Він також зажадав скасування можливості дострокового виходу на пенсію у віці 63 років.

Вінкель звинуватив СДПН в ігноруванні демографічних змін. "Зокрема, СДПН проводить політику так, ніби цих змін взагалі не існує. Це далеко від реальності", - сказав Вінкель.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

