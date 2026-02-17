Фінансові новини
17.02.26
- 01:31
ЄЦБ запускає механізм доступу до ліквідності в євро для світових центробанків.
14:21 16.02.2026 |
Європейський центральний банк оголосив про розширення механізму репо-операцій для центральних банків (EUREP), яке набуде чинності у третьому кварталі 2026 року. Про це повідомляється на його сайті.
За новими правилами, практично всі центральні банки світу зможуть отримати постійний доступ до ліквідності у євро. Виключення застосовуватимуться лише до країн, що підпадають під міжнародні санкції або пов'язані з відмиванням грошей чи фінансуванням тероризму.
EUREP доповнює систему своп-ліній ЄЦБ з іншими центробанками, які залишаються незмінними.
"Ця розширена програма забезпечує сталість: тепер центральні банки поза зоною євро можуть розраховувати на постійний доступ до ліквідності в євро, а не лише на тимчасові кредитні лінії. Вона розширює масштаб: ми переходимо від регіонального до глобального охоплення. Будь-який центральний банк, що відповідає базовим критеріям, може звернутися за доступом із гнучкістю у використанні. І вона гарантує оперативність: доступ надається за замовчуванням, якщо немає підстав його обмежувати, що прискорює надання ліквідності", - сказала голова ЄЦБ Крістін Лагард.
Вона розраховує, що розширення механізму зміцнить роль євро.
"У світі, де залежності у ланцюгах постачання стали вразливістю для безпеки, Європа має бути джерелом стабільності - для себе та для наших партнерів. Це теж - частина європейської безпеки", - сказала Лагард.
Механізм дозволяє центробанкам позичати до 50 мільярдів євро під заставу високоякісних активів.
ЄЦБ також змінив підхід до прозорості: замість публікації інформації про конкретних користувачів, банк оприлюднюватиме лише загальні тижневі обсяги залучення ліквідності.
