Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄЦБ запускає механізм доступу до ліквідності в євро для світових центробанків.

Європейський центральний банк оголосив про розширення механізму репо-операцій для центральних банків (EUREP), яке набуде чинності у третьому кварталі 2026 року. Про це повідомляється на його сайті.

За новими правилами, практично всі центральні банки світу зможуть отримати постійний доступ до ліквідності у євро. Виключення застосовуватимуться лише до країн, що підпадають під міжнародні санкції або пов'язані з відмиванням грошей чи фінансуванням тероризму.

EUREP доповнює систему своп-ліній ЄЦБ з іншими центробанками, які залишаються незмінними.

"Ця розширена програма забезпечує сталість: тепер центральні банки поза зоною євро можуть розраховувати на постійний доступ до ліквідності в євро, а не лише на тимчасові кредитні лінії. Вона розширює масштаб: ми переходимо від регіонального до глобального охоплення. Будь-який центральний банк, що відповідає базовим критеріям, може звернутися за доступом із гнучкістю у використанні. І вона гарантує оперативність: доступ надається за замовчуванням, якщо немає підстав його обмежувати, що прискорює надання ліквідності", - сказала голова ЄЦБ Крістін Лагард.

Вона розраховує, що розширення механізму зміцнить роль євро.

"У світі, де залежності у ланцюгах постачання стали вразливістю для безпеки, Європа має бути джерелом стабільності - для себе та для наших партнерів. Це теж - частина європейської безпеки", - сказала Лагард.

Механізм дозволяє центробанкам позичати до 50 мільярдів євро під заставу високоякісних активів.

ЄЦБ також змінив підхід до прозорості: замість публікації інформації про конкретних користувачів, банк оприлюднюватиме лише загальні тижневі обсяги залучення ліквідності.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1705
  0,0685
 0,16
EUR
 1
 51,1614
  0,0338
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7786  0,00 0,01 43,3500  0,02 0,05
EUR 50,8661  0,00 0,01 51,5218  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2300  0,16 0,37 43,2600  0,16 0,37
EUR 51,2534  0,16 0,31 51,2760  0,16 0,32

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес