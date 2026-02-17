Фіцо та Рубіо погодили співпрацю у сферах енергетики та оборони.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та державний секретар США Марко Рубіо домовилися про співпрацю двох країн в енергетиці, зокрема у будівництві атомної електростанції за участі американської компанії.

Про це, як пише "Європейська правда", вони повідомили під час пресконференції у Братиславі.

Йдеться про угоду з американською компанією Westinghouse. Очікується, що нову АЕС у Словаччині побудують до 2040 року.

За словами словацького прем'єра, документи про будівництво мають бути готові наступного року.

Крім того, Фіцо заявив, що Словаччина хоче придбати у США ще чотири винищувачі F16, завдяки чому країна матиме ескадрилью з 18 літаків. Рубіо повідомив, що в цьому питанні виникли певні перешкоди, які вони намагаються вирішити.

Як повідомлялося, після участі Мюнхенській конференції з безпеки держсекретар США 15-16 лютого здійснить поїздки до Словаччини та Угорщини. Під час візитів до Братислави та Будапешта Рубіо порушить питання відмови цих країн від російських енергоносіїв.

Як зазначає агенція Reuters, візит Рубіо також має на меті зміцнити зв'язки зі Словаччиною та Угорщиною, консервативні лідери яких, які часто конфліктують з іншими країнами Європейського Союзу, а також мають теплі стосунки з президентом США Дональдом Трампом.